«Скучный мюзикл»: Критики объявили о «провале» «Джокера-2»

«ПРОВАЛЬНЫЙ» ДЖОКЕР

Накануне стало известно, что продолжение фильма «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате с «провальным рейтингом». По данным агрегатора «Rotten Tomatoes», занимающегося кино-рецензиями, сейчас показатели картины составляют всего 39%. Причем отмечается, что зрительская оценка ленты «Джокер-2: Безумие на двоих», который вышел в мировой прокат 4 октября, достигла всего 37% «свежести». Именно так на сайте «Rotten Tomatoes» называется показатель популярности картин.

Вторая часть «Джокера» стала мюзиклом. По сюжету, комик Артур Флек после убийства знаменитого телеведущего попадает на принудительное лечении в больницу Аркхем. Там он встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн, с которой сбегает из лечебницы.

По мнению зрителей, уже успевших посмотреть новую картину, отмечает «Лента.ру», фильм получился «пустым и скучным», а сочетание жанра с мюзиклом не помогло создателям сохранить атмосферу. При этом сильную актерскую игру оскароносного Хоакина Феникса и зарекомендовавшей себя не только в качестве певицы Леди Гаги, которая исполнила в сиквеле роль Харли Квинн, аудитория назвала «ложкой меда в бочке дегтя».