«Оскар» под угрозой: Из-за пожаров в США переносят концерты, съемки и релизы
На фоне масштабных пожаров в Калифорнии приостановили съемочный процесс телевизионных шоу, отложены премьеры ожидаемых фильмов и сериалов, переносятся концерты. По данным СМИ, премию «Оскар» планируют отменить впервые в истории.
Премию «Оскар» планируют отменить впервые в истории из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Организационные комитеты каждый день оценивают обстановку, чтобы принять окончательное решение, сообщила газета The Sun.
Источники издания отметили, что даже если ситуация с пожарами стабилизируется, городу потребуется время на восстановление. В связи с этим руководство кинопремии рассматривает возможность сосредоточить усилия на поддержке пострадавших и сборе средств для помощи жителям города.
Объявление номинантов на «Оскар» уже дважды переносили: изначально его запланировали на 17 января, а сейчас на 23 января. Сама церемония вручения премии назначена на 2 марта.
Лесные пожары в Лос-Анджелесе продолжаются с 7 января. По данным телеканала Fox News, огонь охватил свыше 16 тысяч гектаров, погибли минимум 24 человека. Президент США Джо Байден заявил, что для восстановления сгоревшего города потребуются «десятки миллионов долларов».
АРТИСТЫ ОТКЛАДЫВАЮТ КОНЦЕРТЫ И АЛЬБОМЫ
На фоне пожаров артисты в США начали заявлять о переносе своих концертов. Музыкант The Weeknd приостановил продвижение своего творчества: запланированный на 25 января концерт в Rose Bowl в Пасадене не состоится.
«Этот город всегда был для меня глубоким источником вдохновения, и мои мысли со всеми, кого затронула беда. Я по-прежнему сосредоточен на поддержке и восстановлении этих общин, а также помощи их невероятным людям», - написал он в своих соцсетях.
Новая дата концерта не объявлена. Шоу должно было стать частью презентации нового альбома The Weeknd Hurry Up Tomorrow, выход которого был намечен на 24 января. Теперь выход новинки ожидается 31 января.
Также было решено перенести церемонию Премии кинокритиков США на две недели. Праздник пройдет в Barker Hangar в Санта-Монике, Калифорния.
«Торжественная 30-я церемония вручения статуэток Премии кинокритиков перенесена с 12 на 26 января из-за катастрофических пожаров в Южной Калифорнии», - сообщается в официальном заявлении.
По словам генерального продюсера мероприятия Джои Берлина, последствия пожаров в Лос-Анджелесе оказали сильнейшее впечатление на все кинематографическое сообщество.
СЕРИАЛЫ И ФИЛЬМЫ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Из-за временной остановки разрешений на съемки в Лос-Анджелесе, которые были выданы местным пожарным департаментом, производство сериалов временно приостановили. Крупные кинопремьеры, намеченные в Лос-Анджелесе, также были отложены.
В свою очередь Netflix сообщил о решении герцогини Сассекской Меган Маркл отсрочить показ ее кулинарного шоу из восьми серий, которые были сняты около районов, пострадавших от пожаров, с 15 января на 4 марта.
«Я благодарна партнерам из Netflix за поддержку в решении отложить запуск. Сейчас мы сосредоточены на помощи пострадавшим от пожаров в моем родном штате Калифорния», - сказала Маркл.
Премьера второго сезона сериала «Разделение» для Apple TV+, запланированная на 13 января, также была отменена. Компания Aplle объявила о планах пожертвовать средства в помощь пострадавшим от пожаров.
Кроме того, была приостановлена работа над культовыми проектами «Фоллаут» и «Анатомия страсти». Также перенесли съемки ряда других сериалов, в том числе «Начальная школа Эббот», «Морская полиция: Спецотдел», «Морская полиция: Начало» и «После полуночи». Исполнитель роли Кинглина в проектах Marvel Винсент Д’Онофрио в свою очередь сообщил, что трейлер сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» выйдет позже запланированного.
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ
Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной. Огонь не добрался до ряда ключевых достопримечательностей, однако пока подобный риск не исключается, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии.
«Ситуация очень напряженная. Огонь полностью выжег дорогу от Лос-Анджелеса до Малибу. При этом огонь пока не спустился к Голливудскому бульвару и к театру Dolby Theatre (ранее известен под названием «Кодак», является площадкой для церемонии вручения премии «Оскар», – прим. НСН). В общем, там творится кошмар. Оказалось, что в пожарных гидрантах в районе Пасифик-Палисейдс нет воды. Дональд Трамп и Илон Маск обвинили губернатора Калифорнии в том, что пожарные службы оказались не готовы. Однако все это – дело суда и более компетентных органов», - сказал он.
Своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына Джо Байдена Хантера Байдена. Ее стоимость оценивается в $4,2 млн.
Газета The Washington Post со ссылкой на данные компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather сообщила 14 января, что урон от пожаров может составлять до $250-$275 млрд.
Согласно данным, два крупнейших пожара – в районах Пасифик-Палисейдс западнее Лос-Анджелеса и Алтадина на восток от Лос-Анджелеса – уничтожили свыше 12 тысяч построек. В частности, сгорели одни из самых дорогих жилых домов в США – на участке между Санта-Моникой и Малибу. Здесь средняя цена недвижимости составляет $2 млн, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Молдавии: Страна начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели
- Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в 12 раз
- В Киеве недалеко от офиса Зеленского загорелась электроподстанция
- СМИ: Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отказался давать показания на допросе
- Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open
- SpaceX запустила первый спутник турецкого производителя беспилотников Baykar
- Гусев: В Воронежской области обнаружен и подавлен БПЛА
- СМИ: Производство устриц в Крыму и Краснодарском крае не пострадало от разлива мазута
- В Москву с официальным визитом прибыл президент ЦАР
- Во Владивостоке задержали водителя авто, врезавшегося в двери храма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru