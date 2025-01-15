«Оскар» под угрозой: Из-за пожаров в США переносят концерты, съемки и релизы

Лесные пожары в Лос-Анджелесе продолжаются с 7 января. По данным телеканала Fox News, огонь охватил свыше 16 тысяч гектаров, погибли минимум 24 человека. Президент США Джо Байден заявил, что для восстановления сгоревшего города потребуются «десятки миллионов долларов».

АРТИСТЫ ОТКЛАДЫВАЮТ КОНЦЕРТЫ И АЛЬБОМЫ

На фоне пожаров артисты в США начали заявлять о переносе своих концертов. Музыкант The Weeknd приостановил продвижение своего творчества: запланированный на 25 января концерт в Rose Bowl в Пасадене не состоится.

«Этот город всегда был для меня глубоким источником вдохновения, и мои мысли со всеми, кого затронула беда. Я по-прежнему сосредоточен на поддержке и восстановлении этих общин, а также помощи их невероятным людям», - написал он в своих соцсетях.

Новая дата концерта не объявлена. Шоу должно было стать частью презентации нового альбома The Weeknd Hurry Up Tomorrow, выход которого был намечен на 24 января. Теперь выход новинки ожидается 31 января.

Также было решено перенести церемонию Премии кинокритиков США на две недели. Праздник пройдет в Barker Hangar в Санта-Монике, Калифорния.

«Торжественная 30-я церемония вручения статуэток Премии кинокритиков перенесена с 12 на 26 января из-за катастрофических пожаров в Южной Калифорнии», - сообщается в официальном заявлении.

По словам генерального продюсера мероприятия Джои Берлина, последствия пожаров в Лос-Анджелесе оказали сильнейшее впечатление на все кинематографическое сообщество.