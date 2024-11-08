«Звездный воин» сдох»: В России вспомнили слова Мэтта Деймона о лучших сиквелах

Новая трилогия по «Звездным войнам» испортит впечатление от блестящих фильмов Джорджа Лукаса и от вполне неплохих первой, второй и третьей части медиафраншизы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звездным войнам». Над фильмами будет работать сценарист кинокомиксов про «Людей Икс» Саймон Кинберг. Он уже работал с Lucasfilm над сценарием к анимационному сериалу «Звездные войны: Повстанцы». В трилогии могут как продолжить сагу о Скайуокерах, так и запустить новую самостоятельную историю.