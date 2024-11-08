«Звездный воин» сдох»: В России вспомнили слова Мэтта Деймона о лучших сиквелах
Самое лучшее, что может сделать режиссер Кинберг для фанатов – это не снимать новые «Звездные войны», отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Новая трилогия по «Звездным войнам» испортит впечатление от блестящих фильмов Джорджа Лукаса и от вполне неплохих первой, второй и третьей части медиафраншизы, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что американская киностудия Lucasfilm снимет новую трилогию по «Звездным войнам». Над фильмами будет работать сценарист кинокомиксов про «Людей Икс» Саймон Кинберг. Он уже работал с Lucasfilm над сценарием к анимационному сериалу «Звездные войны: Повстанцы». В трилогии могут как продолжить сагу о Скайуокерах, так и запустить новую самостоятельную историю.
«Вообще сиквел – это очень опасная игрушка, и я думаю, что в среднем сиквелы меньше пользуются популярностью, нежели оригинал. Хотя пример таких франшиз как «Форсаж», «Пятница 13-е», «Кошмар на улице Вязов» – это в общем истории долгоиграющие. Мне кажется, что в связи с наступлением эры толерантности, феминизма и Black Lives Matter «Звездный воин» сдох. Поэтому самое лучшее, что может сделать Кинберг для фанатов – это не снимать «Звездные войны». Не нужно портить впечатление от блестящих фильмов Джорджа Лукаса и от вполне неплохих первой, второй и третьей части. Этих фильмов должно было быть ровно шесть и ни одним больше. Не надо зарабатывать деньги на всем. Нужно было, чтобы это осталось легендой в сердцах зрителей всего мира», - сказал Шнейдеров.
Кинокритик отметил, что есть лишь единицы успешных сиквелов.
«Я как-то разговаривал с актером Мэттом Дэймоном, и он мне сказал, что, на его взгляд, в природе существует три удачных сиквела. С двумя я согласен, с одним категорически нет. Первый удачный сиквел – Новый Завет, он лучше Ветхого Завета. Тут я с ним не согласен, я считаю, что как раз Ветхий Завет лучше. А вот с двумя остальными точно: второй «Крестный отец» лучше первого «Крестного отца», «Приключения Гекльберри Финна» лучше «Приключения Тома Сойера». Я бы еще добавил от себя, что второй «Терминатор» много лучше первого «Терминатора», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон заявил, что не будет снимать сиквелы своих культовых картин, так как это «не интересно». Он посоветовал тем, кому так нравится фильм «Леон», просто его пересмотреть, передает «Радиоточка НСН».
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