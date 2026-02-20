Умер журналист НСН, театральный обозреватель Михаил Синтин

Ушел из жизни журналист «Национальной службы новостей», известный театральный критик Михаил Синтин, сообщила его семья. Ему было 50 лет, в НСН он работал с 2021 года. У него остались четверо детей.

Михаил Синтин – выпускник театрального факультета Саратовского театрального института (в прошлом – Саратовской консерватории). Он сыграл много ролей в театре и в кино, и признавался, что хотел бы когда-нибудь сыграть в постановках по произведениям Антона Чехова.

Много снимался в промо-роликах известных брендов, детских экранизациях и сериалах. Так, он снялся в эпизодических ролях в сериалах «Женская версия» (2019), «Реальные пацаны» (2018), «Чего хотят женщины» (2017), «Пятницкий. Глава третья» (2013).

После тяжелой болезни Михаил Синтин оставил актерскую стезю и ушел работать на радио, где не забыл свои театральные корни и стал известным в Москве театральным критиком и обозревателем. В 2024 году он придумал и основал прогремевший в театральных кругах Москвы авторский радиопроект «Вешалка Синтина». В эфире сразу 4-х радиостанций и на сайте НСН бессменный ведущий "Вешалки Синтина" делал свои еженедельные разборы театральных премьер и громких событий в театральной жизни.

Редакция НСН скорбит и приносит глубочайшие соболезнования семье Михаила Владимировича Синтина!

