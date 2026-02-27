Историки не готовы опровергнуть фразу Сергея Довлатова о четырех миллионах доносов, так как достоверно установить их количество сегодня невозможно, заявил НСН доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлев.

Историкам нужно подтвердить или опровергнуть фразу Довлатова о четырех миллионах доносов, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в связи с годовщиной съезда Компартии, на котором Никита Хрущёв представил доклад «О культе личности и его последствиях», передает РБК. По его словам, эта фраза говорит о том, что граждане СССР были фактически причастны к «большому террору». Журавлев уверен, что сегодня проверить этот тезис невозможно.