Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину
Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, заявивший о том, что является оппозиционером, немного «забыл терминологию». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, Чубайс «всегда был человеком, находящимся при власти», а из России он уехал с целью «замаскировать свое обычное экономическое бегство».
Комментируя иск в Федеральный суд Канады о снятии санкций, в котором Чубайс назвал себя оппозиционером, Милонов отметил, что экс-глава «Роснано» «всегда был коррупционером».
«Если Канада захочет, пускай забирает... лучше и не придумать, чем послать Чубайса к врагу, чтобы он там... сделал какое-нибудь канадское нано-предприятие с непонятными платежами откуда-то», — заключил парламентарий.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН», что Чубайс был нечист на руку, но оставался безнаказанным, пользуясь доверием высших эшелонов власти.
Горячие новости
- Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае
- Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»
- Инфляция в России замедлилась до 5,81%
- «Кузя» или «Лягушка»? Кинотеатры раскрыли, кто в марте соберет миллиард
- С драконами, но без гидов: Сколько стоит поехать в КНР на Китайский Новый Год
- Минюст признал нежелательными две организации из Германии и Франции
- СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России
- Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину
- Россиянам объяснили, как оспорить штраф за заснеженную парковку
- Основателю издания Readovka подозревают в хищение миллиарда рублей у Минобороны