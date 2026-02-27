Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину

По его словам, Чубайс «всегда был человеком, находящимся при власти», а из России он уехал с целью «замаскировать свое обычное экономическое бегство».

Комментируя иск в Федеральный суд Канады о снятии санкций, в котором Чубайс назвал себя оппозиционером, Милонов отметил, что экс-глава «Роснано» «всегда был коррупционером».

«Если Канада захочет, пускай забирает... лучше и не придумать, чем послать Чубайса к врагу, чтобы он там... сделал какое-нибудь канадское нано-предприятие с непонятными платежами откуда-то», — заключил парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН», что Чубайс был нечист на руку, но оставался безнаказанным, пользуясь доверием высших эшелонов власти.

