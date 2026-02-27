Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину

Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, заявивший о том, что является оппозиционером, немного «забыл терминологию». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

СМИ: «Роснано» просит закрыть процесс по иску к Чубайсу

По его словам, Чубайс «всегда был человеком, находящимся при власти», а из России он уехал с целью «замаскировать свое обычное экономическое бегство».

Комментируя иск в Федеральный суд Канады о снятии санкций, в котором Чубайс назвал себя оппозиционером, Милонов отметил, что экс-глава «Роснано» «всегда был коррупционером».

«Если Канада захочет, пускай забирает... лучше и не придумать, чем послать Чубайса к врагу, чтобы он там... сделал какое-нибудь канадское нано-предприятие с непонятными платежами откуда-то», — заключил парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН», что Чубайс был нечист на руку, но оставался безнаказанным, пользуясь доверием высших эшелонов власти.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:СанкцииВиталий МилоновАнатолий Чубайс

Горячие новости

Все новости

партнеры