Россиянам объяснили, как оспорить штраф за заснеженную парковку
Оспорить штраф, выписанный за неправильную парковку на заснеженном парковочном месте, можно в течение 10 дней с момента его получения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель Центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский.
По его словам, для этого следует подать жалобу в ГИБДД, МАДИ или суд, добавив к ней доказательства, например, фотографии или запись видеорегистратора.
«Должно быть видно отсутствие видимых знаков или разметки, а также панораму места», - указал юрист.
Хаминский добавил, что в таких случаях «суды нередко встают на сторону водителей».
Ранее в Госдуму внесли законопроект о передаче полномочий ГАИ по эвакуации автомобилей за парковку на местах для инвалидов региональным властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
