Актер Щербаков рассказал, каким должен быть ректор школы-студии МХАТ

Народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что идеальный кандидат на должность ректора школы-студии МХАТ не должен быть актёром или режиссёром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ

Он отметил, что «ректор - это директор», который «должен безумно любить актёров и обожать студентов».

«Как был Анатолий Смелянский», - сказал артист.

Щербаков добавил, что пока не может назвать человека, способного возглавить школу-студию МХАТ.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт заявил «Радиоточке НСН», что на должность ректора Школы-студии МХАТ подходит худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МХАТАктерыНародный Артист

Горячие новости

Все новости

партнеры