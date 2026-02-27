Актер Щербаков рассказал, каким должен быть ректор школы-студии МХАТ
27 февраля 202618:34
Народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что идеальный кандидат на должность ректора школы-студии МХАТ не должен быть актёром или режиссёром. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что «ректор - это директор», который «должен безумно любить актёров и обожать студентов».
«Как был Анатолий Смелянский», - сказал артист.
Щербаков добавил, что пока не может назвать человека, способного возглавить школу-студию МХАТ.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт заявил «Радиоточке НСН», что на должность ректора Школы-студии МХАТ подходит худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.
