Реформа «Маски» и холопы Могучего: Что происходит с главными театральными премиями России

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Конец сентября ознаменовался бурными дискуссиями о новых реформах Национальной театральной премии «Золотая маска». На эту тему уже высказались Владимир Машков, Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова и много других уважаемых экспертов. Но что же стоит за их словами и намеками?

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова исследовали парадоксы новой трансформации «Маски» и рассказали о других важных событиях сентября.

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Союз театральных деятелей (СТД) подытожил первый месяц осени конференцией в стенах Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, на которой обсуждали, как же следует изменить «Золотую маску». Председатель премии и СТД Владимир Машков, в частности, предложил изменить состав экспертного совета и жюри, включив туда представителей всех театральных профессий, вместо критиков.

М. СИНТИН: «Если честно, не представляю, как гримёр или костюмер будут отбирать и оценивать спектакли. Критики - люди относительно свободные, а те, кто служит в театре, находятся на зарплате, ну а актеры - вообще самая зависимая профессия. Я понимаю, что пришла новая команда и нужны изменения, но есть опасения, что в результате нововведений потеряем больше, нежели приобретем».

Ещё одно предложение - вручать «Золотую маску» за лучший спектакль не режиссеру-постановщику, а театру.

М. СИНТИН: «Тоже весьма странное предложение. Например, некий известный и заслуженный режиссер, такой, как Додин, Фокин или Шапиро ставит по приглашению в провинции спектакль, который затем отмечен «Золотой маской». В чем здесь заслуга театра?»

