Реформа «Маски» и холопы Могучего: Что происходит с главными театральными премиями России
Независимых критиков хотят заменить в жюри «Золотой маски» на костюмеров и гримеров, «Звезда театрала» поставила в неравные условия Питер и Москву, а Музей МХАТ пошел на рискованный шаг.
Новая «Маска»: Костюмеры и свободные критики
Конец сентября ознаменовался бурными дискуссиями о новых реформах Национальной театральной премии «Золотая маска». На эту тему уже высказались Владимир Машков, Валерий Гергиев, министр культуры Ольга Любимова и много других уважаемых экспертов. Но что же стоит за их словами и намеками?
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова исследовали парадоксы новой трансформации «Маски» и рассказали о других важных событиях сентября.
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Союз театральных деятелей (СТД) подытожил первый месяц осени конференцией в стенах Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, на которой обсуждали, как же следует изменить «Золотую маску». Председатель премии и СТД Владимир Машков, в частности, предложил изменить состав экспертного совета и жюри, включив туда представителей всех театральных профессий, вместо критиков.
М. СИНТИН: «Если честно, не представляю, как гримёр или костюмер будут отбирать и оценивать спектакли. Критики - люди относительно свободные, а те, кто служит в театре, находятся на зарплате, ну а актеры - вообще самая зависимая профессия. Я понимаю, что пришла новая команда и нужны изменения, но есть опасения, что в результате нововведений потеряем больше, нежели приобретем».
Ещё одно предложение - вручать «Золотую маску» за лучший спектакль не режиссеру-постановщику, а театру.
М. СИНТИН: «Тоже весьма странное предложение. Например, некий известный и заслуженный режиссер, такой, как Додин, Фокин или Шапиро ставит по приглашению в провинции спектакль, который затем отмечен «Золотой маской». В чем здесь заслуга театра?»
«Оскар» от лукового и обида Табакова
Член жюри премии «Золотая маска», театральный критик Ольга Галахова в беседе с НСН посоветовала при ее реформировании обратить внимание на опыт Германии.
О. ГАЛАХОВА: «Реформирование национальной премии «Золотая маска» - острая необходимость, если она таковой пытается быть. «Оскаризация» премии с номинациями «Лучший актер», «Лучший режиссер» и прочими - это от лукавого. Театральная Россия настолько многообразна, что мы заведомо идем на неправду, выделяя одного и говоря, что он лучший. Почему бы нам не воспользоваться опытом немецкого фестиваля? Там нет одного лучшего спектакля, там есть десять лучших».
Со своей стороны, ректор ГИТИСа Григорий Заславский (на фото) рассказал НСН об ошибках, которые были допущены прежним руководством премии и фестиваля «Золотая маска».
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Реформа обусловлена огромным количеством проблем, с которыми сталкивалась премия в последние годы. Вернее, премия была в самоупоении от своей независимости, от своей какой-то избыточной экспертности. При этом каждый раз, когда спектакли привозились в Москву, они вызывали вопросы и недоумения: а кто это вообще отбирал, а видел ли это кто-то еще? Я как член жюри последней, 30-й юбилейной церемонии и фестиваля могу сказать, что, когда мы ездили по городам и весям, вопросов у нас было немало. Кроме того, к сожалению, из года в год эксперты, прошвырнувшись по России, потом возвращались в города, из которых приезжали фестивальные спектакли, с какими-то своими очень высокобюджетными проектами. Это тоже вызывало довольно серьезные вопросы о независимости этих экспертов».
Он напомнил, что Олег Табаков так и не получил «Золотую маску».
Г. ЗАСЛАВСКИЙ: «За бортом премии при прежнем ее уставе оказывались спектакли, которые, может быть, не являются какими-то экспериментально продвинутыми, но при этом в них были выдающиеся актерские работы. Например, Абдулов умер, ни разу не получив «Золотую маску», Табаков не получил «Золотую маску» за «Юбилей ювелира», просто выдающуюся актерскую работу. Он очень переживал это непризнание профессионального сообщества, и это было несправедливо».
Новое положение о премии и фестивале будет принято на следующем заседании Секретариата СТД в ноябре 2024 года.
«Звезда театрала» и холопизация Могучего
Лауреатов премии «Звезда театрала» назовут 16 декабря, голосование зрителей продлится до 30 ноября, ну а на днях в Санкт-Петербурге спектакль БДТ имени Георгия Товстоногова «Холопы» в постановке его бывшего худрука Андрея Могучего признали «Культурным событием года» по версии премии «(От)Личный Петербург».
Спектакль Могучего, в котором исследуется понятие холопства, выдвинут на премию «Звезда театрала» в главной номинации – «драматический спектакль, большая форма».
Он будет соперничать за эту награду с «Воскресеньем» режиссера Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета) и работой Антона Федорова в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) по «Собачьему сердцу» Михаила Булгакова.
М. СИНТИН: «В этом году до номинации дошли два спектакля петербургских театров и лишь один театра из Москвы. Следовательно, голоса театралов из Северной столицы разделяться между двумя постановками, в то время, как москвичи, которых итак значительно больше, в основном поддержат спектакль МТЮЗа».
Рискованный МХАТ: Актер – не музейщик
Еще одна новость пришла 30 сентября из Музея МХАТ, в котором сменился директор. Софью Грачеву заменил на этом посту Павел Ващилин (на фото) - заслуженный артист России, актер МХТ им. А. Чехова.
Как пояснили в Минкультуры, Ващилин - кандидат социологических наук. В ведомстве уверены, что диссертация о социализации творческой молодежи, позволит ему эффективно продолжить работу музея и привлечь к нему внимание той самой молодежи.
М. СИНТИН: «Назначение, как назначение, но музей - это особенная институция. Назначить на пост директора актера, пусть и заслуженного, но не работавшего ранее в музее, это рискованный шаг. К тому же, это примерно то же самое, как художника поставить во главе художественного музея. Я уверен, что настоящим музейщиком, как и актером, нужно родиться, и профессии эти существенно отличаются».
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