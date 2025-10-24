1

В России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. В Москве уже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, основатель пространства «Внутри» Олег Карлсон и создатель театра «Ателье» Эльшан Мамедов попытались выяснить, способны ли сегодня частные театры конкурировать с государственными.

Со своей стороны, президент Щепкинского училища Борис Любимов объяснил, почему отметивший 80-летие кинорежиссер Никита Михалков так увлекся своим театральным проектом «Мастерская «12».

В Новом Манеже 18 октября состоялась церемония награждения победителей премии для частных театров «Арт-платформа». Организатором премии выступили столичные власти, а вручали ее в одноименном открытом театральном пространстве.

В номинации «частный театральный проект» одержал победу театр «Домик Фанни Белл», а в номинации «продюсер» награду получил Эльшан Мамедов - создатель и руководитель театра «Ателье». Он уже заявил о готовности конкурировать с государственными театрами.

Э.МАМЕДОВ: «Частный театр должен сегодня успешно конкурировать с репертуарным, при этом у нас страна тотально репертуарного театра. Мы никогда никому не жаловались, а просто приняли эти условия игры. Моя идея-фикс заключается в том, что в Москве должны быть несколько площадок, которые занимают частные театры. Речь идет о площадках, не отягощенных труппами, где мы сможем создавать репертуар, и он будет конкурентоспособным. Мы еще посмотрим, где посещаемость будет больше».

По мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, в России исторически каждый успешный частный театр мечтает стать государственным.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «В советское время власть не позволяла ни существовать, ни развиваться частным театрам, хотя в том или ином виде, конечно же, частный театр был. Например, Студия Олега Табакова, Театр на Красной Пресне, Театр на Спартаковской. Все новые театры до того, как они получили государственный статус, в той или иной степени были частными инициативами. Что касается постсоветского времени, то иллюзии возможностей частного театра позволила появляться то каким-то музыкальным антрепризам. При этом история нескольких таких известных инициатив двигалась по одной и той же траектории - от частного к государственному. Таким был путь Геликон-оперы, таким был путь Студии театрального искусства Сергея Женовача. В двух этих знаменитых случаях частники с какого-то момента тратили силы на то, чтобы расходы переложить на плечи государства, тем более, что государство у нас по-прежнему остается главным спонсором и главным меценатом в сфере культуры. Но это не значит, что частный театр существовать не может».

При этом он привел примеры успешных частных театров.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Один из самых любимых моих театров – это театр «а39» Григория Добрыгина. конечно же, это «Коледа-театр». Я с огромным уважением и часто с восхищением смотрю спектакли Театра мюзикла Михаила Швыдкого. Для меня разницы нет, частный театр или государственный. Например, «Арт-Партнер ХХI» Леонида Робермана или театр Эльшана Мамедова – это тоже во многом уже репертуарные театры, потому что там есть почти постоянная труппа. несмотря на разных постановщиков, которых приглашают эти выдающиеся театральные продюсеры. А «Квартет И» – это мой любимый театр, он частный с первого дня своего существования. Это тоже один из замечательных примеров того, что театральный частный проект жизнеспособен в России».

Однако продюсер и основатель модного сегодня среди пространства «Внутри» Олег Карлсон заявил, что вовсе не стремится, чтобы его театр стал государственным.

О.КАРЛСОН: «Мы обходимся своими силами. Государственных театров полно и только в 10% из них ходят люди. Они получают финансирование и спокойно живут, не зная горя, а частный театр - это движение, так гораздо интереснее. Я сам нахожу режиссеров, с многими из них я давно дружу. Все они работают в моем театре, и прекрасно всё получается. Антона Федорова, Савву Савельева знаю давно, Владимира Мирзоева знаю лет 30 или 40. Он поставил у нас спектакль «Я убил царя», который идет уже в пятый сезон. Для мне театр — это когда здесь и сейчас, а стратегия простая - актуальный театр».

М.СИНТИН: «Частный театр сейчас - перспективное направление. Конечно, если те, кто его организовал, хорошо разбираются в этом деле. В постановках такого театра разрешается экспериментировать и поднимать более широкий спектр тем, чем может позволить себе государственный. Частный может приглашать на работу лучших режиссеров и актеров. Руководители государственных театров порой вводят излишнюю самоцензуру, опасаясь за свое место, а в частных театрах таких проблем нет».

