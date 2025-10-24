От «Квартета И» до Карлсона: Как частные театры завоевывают Москву
Григорий Заславский восхитился «Квартетом И» и Театром мюзикла Михаила Швыдкого, Олег Карлсон раскрыл секрет успеха пространства «Внутри», а Борис Любимов объяснил, зачем «Мастерская «12» Никите Михалкову.
О чем говорят «частники»
В России растет число независимых театров, которые становятся новым местом притяжения для зрителей. В Москве уже появилась премия для частных театров «Арт-платформа», которая открыла широкой публике новые имена.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, основатель пространства «Внутри» Олег Карлсон и создатель театра «Ателье» Эльшан Мамедов попытались выяснить, способны ли сегодня частные театры конкурировать с государственными.
Со своей стороны, президент Щепкинского училища Борис Любимов объяснил, почему отметивший 80-летие кинорежиссер Никита Михалков так увлекся своим театральным проектом «Мастерская «12».
В Новом Манеже 18 октября состоялась церемония награждения победителей премии для частных театров «Арт-платформа». Организатором премии выступили столичные власти, а вручали ее в одноименном открытом театральном пространстве.
В номинации «частный театральный проект» одержал победу театр «Домик Фанни Белл», а в номинации «продюсер» награду получил Эльшан Мамедов - создатель и руководитель театра «Ателье». Он уже заявил о готовности конкурировать с государственными театрами.
Э.МАМЕДОВ: «Частный театр должен сегодня успешно конкурировать с репертуарным, при этом у нас страна тотально репертуарного театра. Мы никогда никому не жаловались, а просто приняли эти условия игры. Моя идея-фикс заключается в том, что в Москве должны быть несколько площадок, которые занимают частные театры. Речь идет о площадках, не отягощенных труппами, где мы сможем создавать репертуар, и он будет конкурентоспособным. Мы еще посмотрим, где посещаемость будет больше».
По мнению ректора ГИТИСа Григория Заславского, в России исторически каждый успешный частный театр мечтает стать государственным.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «В советское время власть не позволяла ни существовать, ни развиваться частным театрам, хотя в том или ином виде, конечно же, частный театр был. Например, Студия Олега Табакова, Театр на Красной Пресне, Театр на Спартаковской. Все новые театры до того, как они получили государственный статус, в той или иной степени были частными инициативами. Что касается постсоветского времени, то иллюзии возможностей частного театра позволила появляться то каким-то музыкальным антрепризам. При этом история нескольких таких известных инициатив двигалась по одной и той же траектории - от частного к государственному. Таким был путь Геликон-оперы, таким был путь Студии театрального искусства Сергея Женовача. В двух этих знаменитых случаях частники с какого-то момента тратили силы на то, чтобы расходы переложить на плечи государства, тем более, что государство у нас по-прежнему остается главным спонсором и главным меценатом в сфере культуры. Но это не значит, что частный театр существовать не может».
При этом он привел примеры успешных частных театров.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Один из самых любимых моих театров – это театр «а39» Григория Добрыгина. конечно же, это «Коледа-театр». Я с огромным уважением и часто с восхищением смотрю спектакли Театра мюзикла Михаила Швыдкого. Для меня разницы нет, частный театр или государственный. Например, «Арт-Партнер ХХI» Леонида Робермана или театр Эльшана Мамедова – это тоже во многом уже репертуарные театры, потому что там есть почти постоянная труппа. несмотря на разных постановщиков, которых приглашают эти выдающиеся театральные продюсеры. А «Квартет И» – это мой любимый театр, он частный с первого дня своего существования. Это тоже один из замечательных примеров того, что театральный частный проект жизнеспособен в России».
Однако продюсер и основатель модного сегодня среди пространства «Внутри» Олег Карлсон заявил, что вовсе не стремится, чтобы его театр стал государственным.
О.КАРЛСОН: «Мы обходимся своими силами. Государственных театров полно и только в 10% из них ходят люди. Они получают финансирование и спокойно живут, не зная горя, а частный театр - это движение, так гораздо интереснее. Я сам нахожу режиссеров, с многими из них я давно дружу. Все они работают в моем театре, и прекрасно всё получается. Антона Федорова, Савву Савельева знаю давно, Владимира Мирзоева знаю лет 30 или 40. Он поставил у нас спектакль «Я убил царя», который идет уже в пятый сезон. Для мне театр — это когда здесь и сейчас, а стратегия простая - актуальный театр».
М.СИНТИН: «Частный театр сейчас - перспективное направление. Конечно, если те, кто его организовал, хорошо разбираются в этом деле. В постановках такого театра разрешается экспериментировать и поднимать более широкий спектр тем, чем может позволить себе государственный. Частный может приглашать на работу лучших режиссеров и актеров. Руководители государственных театров порой вводят излишнюю самоцензуру, опасаясь за свое место, а в частных театрах таких проблем нет».
Театр Михалкова: От Чехова до Ефремова
21 октября вся страна поздравляла с 80-летием Никиту Михалкова, прославившегося на весь мир своими фильмами. При этом знаменитый кинорежиссер уже несколько лет возглавляет и театральную «Мастерскую «12», куда в этом году пригласили Михаила Ефремова.
Анонсируя новый сезон, Никита Сергеевич сообщил, что в феврале 2026 года планируется премьера спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова и Анны Михалковой.
Президент Щепкинского училища Борис Любимов объяснил, зачем Михалкову театр.
Б.ЛЮБИМОВ: «Михалков об этом думал очень давно. О создании актерской академии он со мной говорил ещё в 1988 году. С другой стороны, всю жизнь Михалков работал по большей части с актерами, которые так или иначе были связаны с театрами. Он сам оканчивал актерский, учился в Щукинском училище. Кроме того, как кинорежиссер Михалков любил работать с теми, кто прошел школу театра, так что это не случайная идея. Он часто цитирует Михаила Чехова. Конечно, Михаил Чехов и в кино снимался, но он прежде всего театральный актер. Я когда-то даже написал статью, которая называлась «Кино и театр Никиты Михалкова». Вот это в нём сейчас ожило, он сейчас этим страшно увлечен. Попробовать себя и в этом качестве ему очень интересно. В свое время, когда он снимал фильм «Без свидетелей», была идея поставить по сценарию этой картины спектакль в Вахтанговском театре, но тогда кто-то приревновал и этого не случилось».
Он также указал на вектор развития «Мастерской «12»
Б.ЛЮБИМОВ: «Вне всякого сомнения «Мастерская «12» Никиты Михалкова» будет работать в развитие идеи русского психологического театра, основанного на великой русской литературе, культуре и истории. Недаром сюжеты его фильмов были часто связаны с произведениями Антона Чехова и Ивана Бунина. Для Михалкова - это некая эпоха возрождения русской культуры, и он в ней купается, он ее хорошо знает. Он любит и сострадает этому времени, и восхищается им, и возмущается им в своих фильмах».
М.СИНТИН: «Михалков создал хороший, живой театр, потому что его постановки поднимают те вопросы, которые интересны самому режиссеру. Они побуждают зрителей думать и сопереживать героям. Правда, театр у Михалкова не частный, а государственный. Помимо выпускников академии Никиты Михалкова в спектаклях заняты звезды российского театра и кино. Даже Михаил Ефремов уже работает в нем. «Мастерская «12» Никиты Михалкова» вполне может встать в один ряд с ведущими театрами столицы».
Идите в театр!
