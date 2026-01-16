Воронежский «Принц» и Москва без фальши: Театры начали 2026 год с премьер и премий

Владимир Машков представил третью версию спектакля «№13», «Небесный почтальон» зацепил московскую молодежь, а театральные критики наградили Лизу Бондарь за спектакль, обошедший постановки ведущих театров двух столиц.

Театр Олега Табакова: Третий «Тринадцатый»

Отыграв в праздники новогодние сказки и представления, российские драматические театры занялись выпуском новых спектаклей. В январе 2026 года ожидается сразу несколько премьер в ведущих театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, режиссер Юрий Печенежский и театральный критик Татьяна Тихоновец подвели итоги первой половины января.

Театр Олега Табакова в эти выходные покажет на сцене «Современника» третью по счету редакцию знаменитого спектакля МХТ имени Чехова «№13». Теперь он называется «ТОТ самый №13», где ТОТ расшифровывается, как Театр Олега Табакова. На этой неделе прошел пресс-показ комедии положений.

Режиссер этого спектакля, худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков рассказал, почему решили сделать третью редакцию «№13».

В.МАШКОВ: «В 2001 году, когда Олег Павлович Табаков пришел в МХТ, он меня попросил поставить спектакль. Я выбрал пьесу, мы достаточно активно над ней работали, и этот спектакль являлся неким новым этапом развития Художественного театра и заполняемости зала, как говорил сам Олег Павлович. Первый состав, где был Женя Миронов и Авангард Леонтьев, проиграл спектакль 10 лет, после чего актеры подустали. Мы с Олегом Павловичем в 2014 году приняли решение отпустить их на волю и сделать еще одну версию с другим составом. Мы сделали вторую версию - «№ 13D» в 2014 году. Олег Павлович тогда себя неважно чувствовал, но на премьеру второй версии пришел в красивом костюме и новых ботинках. И вот, в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя мы договорились с МХТ, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии».
М.СИНТИН: «Спектакль в первой редакции стал настоящим событием для театральной Москвы. На него сложно было купить билеты, а его успех во многом определялся обаянием главных героев – Авангарда Леонтьева и Евгения Миронова. Комедия – очень сложный жанр, где замена того или иного актера весьма существенна. Одному актеру сопереживаешь, а другому - нет. Один вызывает смех, а у другого это не очень получается. Пожелаю спектаклю «ТОТ самый №13», где главные роли исполняют народный артист РФ Сергей Угрюмов и звезда фильма «В списках не значился» Владислав Миллер, также стать популярным у публики».
«Мастерская Брусникиной»: Философы под маской

Ещё одной премьерой этой недели стал совместный проект «Мастерской Брусникина» и театра «Практика» - «Небесный почтальон Федя Булкин» по одноименному произведению Александры Николаенко, поставленный режиссером Юрием Печенежским. В спектакле участвуют только два актера - Аскар Нигамедзянов и Дарья Ворохобко, исполняющие роли самого Феди Булкина и его бабушки. Юрий Печенежский рассказал, почему он выбрал это произведение для постановки.

Ю.ПЕЧЕНЕЖСКИЙ: «Меня интересует поиск счастья человеком, который находится в очень сложных условиях, когда все умерли, но тем не менее, он хочет жить, наполняя свою жизнь ситуациями, которые ведут его к тому, чтобы найти счастье свое. Для меня - это экзистенциальная ирония, когда собрались два философа под маской Феди, мальчика семи лет, и бабушки, но это не мальчик и бабушка, - это два философа, которые спорят, у них есть определенная цель этого спора, и они иронично, как Сократ и его собеседники, выходят на какие-то открытия».
М.СИНТИН: «Это история про мальчика, который живет вместе со своей бабушкой. С ней он обсуждает разные темы, в том числе, что такое Бог, жизнь и смерть. Актеры настолько погружены в материал, что не замечаешь, что мальчика играет взрослый актер, а бабушку - молодая девушка. А ещё я заметил, что большинство зрителей в зале составляли молодые люди. Это свидетельствует о том, что «Мастерская Брусникина» - живой театр, в спектаклях которого нет фальши. Жаль, что у него до сих пор нет своего помещения».
Как Принц Воронежский две столицы победил

Ассоциация театральных критиков подвела на этой неделе итоги 2025 года. Лучшим спектаклем критики назвали постановку Елизаветы Бондарь (на фото) «Принц Гомбургский» в Никитинском театре Воронежа. В ТОП-3 попали также спектакль Антона Федорова «Утиная охота» в БДТ имени Товстоногова (Санкт-Петербург) и «Пик Ник или Сказки Старого Ворона» в постановке Бориса Юхананова в Электротеатре Станиславский (Москва).

Театральный критик Татьяна Тихоновец объяснила, как лучшим из лучших оказался воронежский спектакль.

Т.ТИХОНОВЕЦ: «Весь этот список составляют критики, которые входят в Ассоциацию театральных критиков России. Естественно, что про «Принца Гомбургского» широкая общественность не знает, но на самом деле Никитинский театр - это очень интересный театр, независимый, негосударственный. Он существует, что называется, от продажи билетов и от помощи спонсоров, а чаще всего просто сам по себе. В театральной России его все знают. Лиза Бондарь, как мы ее обычно зовем и как она представляется, - это один из самых интересных режиссеров поколения миллениалов».

Она также рассказала, как проходил выбор критиков и что их зацепило в спектакле Лизы Бондарь.

Т.ТИХОНОВЕЦ: «Критики сначала голосуют, чтобы выбрать десять лучших спектаклей, так называемый топ, а потом ставят определенные баллы. Спектакль, который по баллам выше, чем остальные, и оказывается лучшим спектаклем сезона. Голосуют по почте, каждый должен поставить какую-то оценку десяти спектаклям - 8, 7, 6 и так далее. Отдельного голосования за лучший спектакль нет. В этом году получилось, что наивысшую оценку получил «Принц Гомбургский». Это очень необычный спектакль с необычным режиссерским решением и блестящими актерскими работами. Во-первых, - это очень редко ставящаяся в России пьеса Генриха Клейста. Во-вторых, - это текст, который переосмыслен и переписан Александром Плотниковым. Плюс это очень интересное решение постановщика Лизы Бондарь, которая переформулировала и переформатировала очень многие смыслы этой пьесы. Получился сложносочиненный спектакль, с очень интересными работами, ироничными и немножко отстраненными, несмотря на то, что это, в общем, вроде бы маленький театр из Воронежа».
М.СИНТИН: «Ассоциация театральных критиков – это чуть ли не единственный оставшийся пример экспертной оценки драматических спектаклей. При этом голосование специалистов происходит максимально прозрачно и демократично. Тот факт, что лучшим спектаклем прошлого года признан «Принц Гомбургский» в постановке Елизаветы Бондарь, возводит этого режиссера в ранг самых талантливых и востребованных, за чьим творчеством теперь будут наблюдать особо пристально, на чьи спектакли все будут стараться попасть. Рейтинг АТК – показатель успешности постановки посильнее прочих наград».
Без Золотовицкого…

К сожалению, начало года не обошлось без печальных новостей. На этой неделе не стало замечательного актера и педагога, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Президент Высшего театрального училища имени Щепкина, театральный критик Борис Любимов назвал Золотвицкого зажигательным актером, обладающим даром организатора.

Б.ЛЮБИМОВ: «Бывает, что человек может быть талантливым актером и прекрасным педагогом, но организатором никаким. А у Игоря, несомненно, был этот дар. Он возглавил школу-студию в 2013 году и руководил ею в непростой период между 2013 и 2026 годами, в том числе во время ковида. Он во всем показывал себя прекрасным организатором. Не случайно он был одним из руководителей и Дома актера. Это очень заметная фигура не только в масштабах Художественного театра, Школы-студии МХАТ, но и в кинематографе, на телевидении, в общественной жизни Москвы. МХАТ этот задор потерял с его уходом».
М.СИНТИН: «Золотовицкий - удивительный актер, от которого невозможно было оторвать глаз, когда он на сцене. Золотовицкий - талантливый педагог, он воспитал целую плеяду российских артистов. Это и Антон Шагин, и Максим Матвеев, и Артем Волобуев, и Марк Богатырев, и Алексей Красенков, и даже певица Полина Гагарина. А каким он был рассказчиком! Его истории про первый выезд за границу, про съемки в Казахстане, про гастроли в Латинской Америке навсегда останутся в памяти тех, кто их слышал. Золотовицкий - прекрасный отец, воспитавший двух талантливых сыновей, которые тоже связали свою жизнь с театром. Прекрасный, большой, веселый человек, которого всем нам будет не хватать».

Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

ФОТО: РИА Новости
