Воронежский «Принц» и Москва без фальши: Театры начали 2026 год с премьер и премий

Отыграв в праздники новогодние сказки и представления, российские драматические театры занялись выпуском новых спектаклей. В январе 2026 года ожидается сразу несколько премьер в ведущих театрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, режиссер Юрий Печенежский и театральный критик Татьяна Тихоновец подвели итоги первой половины января.

***

Театр Олега Табакова в эти выходные покажет на сцене «Современника» третью по счету редакцию знаменитого спектакля МХТ имени Чехова «№13». Теперь он называется «ТОТ самый №13», где ТОТ расшифровывается, как Театр Олега Табакова. На этой неделе прошел пресс-показ комедии положений.

Режиссер этого спектакля, худрук Театра Олега Табакова и «Современника» Владимир Машков рассказал, почему решили сделать третью редакцию «№13».

В.МАШКОВ: «В 2001 году, когда Олег Павлович Табаков пришел в МХТ, он меня попросил поставить спектакль. Я выбрал пьесу, мы достаточно активно над ней работали, и этот спектакль являлся неким новым этапом развития Художественного театра и заполняемости зала, как говорил сам Олег Павлович. Первый состав, где был Женя Миронов и Авангард Леонтьев, проиграл спектакль 10 лет, после чего актеры подустали. Мы с Олегом Павловичем в 2014 году приняли решение отпустить их на волю и сделать еще одну версию с другим составом. Мы сделали вторую версию - «№ 13D» в 2014 году. Олег Павлович тогда себя неважно чувствовал, но на премьеру второй версии пришел в красивом костюме и новых ботинках. И вот, в год 90-летия нашего небесного художественного руководителя мы договорились с МХТ, что этот спектакль перейдет в Театр Олега Табакова в новой версии».

М.СИНТИН: «Спектакль в первой редакции стал настоящим событием для театральной Москвы. На него сложно было купить билеты, а его успех во многом определялся обаянием главных героев – Авангарда Леонтьева и Евгения Миронова. Комедия – очень сложный жанр, где замена того или иного актера весьма существенна. Одному актеру сопереживаешь, а другому - нет. Один вызывает смех, а у другого это не очень получается. Пожелаю спектаклю «ТОТ самый №13», где главные роли исполняют народный артист РФ Сергей Угрюмов и звезда фильма «В списках не значился» Владислав Миллер, также стать популярным у публики».

