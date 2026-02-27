Основателю издания Readovka подозревают в хищение миллиарда рублей у Минобороны

Основателя издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении миллиарда рублей Минобороны РФ. Об этом сообщает РБК.

Главреду Baza Трифонову продлили срок домашнего ареста

На заседании в Тверском районном суде Москвы следователь отметила, что также ему вменяют неисполнение обязательств по госконтрактам.

Отмечается, что Костылеву грозит до 10 лет колонии.

По данным СМИ, основатель издания Readovka был задержан 25 февраля. Следствие ходатайствует об аресте Костылева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

