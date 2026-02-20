«Вешалка без Синтина»: От Ефремова до «Дон Кихота»

1

Этот выпуск театрального проекта НСН «Вешалка Синтина» должен был начаться со слов о самых резонансных событиях и главных премьерах этой недели, однако этим планам помешала судьба. Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин (на фото) внезапно заболел и скоропостижно скончался на 51-м году жизни. На этой неделе он планировал посмотреть спектакль одного из своих любимых режиссеров Сергея Женовача «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова».

Мы скорбим вместе с родственниками Михаила и представляем последний выпуск «Вешалки Синтина».

***

Самым резонансным театральным событием недели стал показ первого спектакля с Михаилом Ефремовым после освобождения актера из колонии. А вот пауза с назначением ректора Школы студии МХАТ после отказа от этой должности Константина Богомолова затянулась.

Писатель Александр Цыпкин и режиссер Никита Высоцкий рассказали, каким увидели «нового» Ефремова, а телеведущий Михаил Ширвиндт навал имя самого логичного кандидата в ректоры мхатовского вуза.

Со своей стороны, актер Илья Козырев раскрыл секреты премьерного спектакля Николая Рощина «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова, в котором сплелись миры Булгакова и Сервантеса.

***

Почти год с момента условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова весной 2025 года все задавались вопросом: сможет ли он показать былой уровень после 4,5 лет в заключении? Подогрело ажиотажа и то, что все билеты на премьерный спектакль с Ефремовым «Без свидетелей» в постановке Никиты Михалкова разлетелись за четыре часа.

И вот, в Москве прошел закрытый показ спектакля «для своих», завершившийся 10-минутными овациями. В числе «своих» оказался писатель Александр Цыпкин, заявивший, что Ефремов остается «большим актером».

А.ЦЫПКИН: «Он как был большим русским актером, так и остался. Понятно, что возраст приходит, но нельзя сказать, что я что-то такого увидел из серии: «Ах, как он изменился!» Прекрасный спектакль, хорошая игра. Он был прекрасным актером и остался прекрасным актером. Что-то поменялось в его роли в силу возраста, но люди же взрослеют, он не стал от этого инопланетянином. Что касается сравнения спектакля с фильмом «Без свидетелей», они сделали по-другому, но не хуже, это точно. Это интересный вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой. Это нормально, если будут сравнивать. «Чайку» Чехова тоже разные люди ставят, разные актеры играют».

Режиссер Никита Высоцкий, также приглашенный на этот показ, подтвердил, что Ефремов играет не хуже, чем раньше.

Н.ВЫСОЦКИЙ: «Он хорошо играет. Кто захочет, посмотрит, убедится в этом. Он мой друг, я за него рад, что он, спустя многие годы, не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не то, что какой-то авангардный спектакль».

Михаил Синтин называл Михаила Ефремова талантливейшим актером и говорил весной 2025-го, что его пути вряд ли вновь сойдутся с театром «Современник». Так и получилось.

М.СИНТИН: «Михаил Ефремов – талантливейший актер, с которым произошла беда. Актерская профессия уникальна и тем, что любые несчастья обогащают артиста, наполняют его. Все билеты на спектакль с пережившим личную трагедию актером, разлетелись за четыре часа также и потому, что всем интересно, как талант Ефремова заиграет на сцене новыми красками».

