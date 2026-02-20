«Вешалка без Синтина»: От Ефремова до «Дон Кихота»
Михаил Ефремов играет не хуже, чем раньше, подтвердили Александр Цыпкин и Никита Высоцкий, а Михаил Ширвиндт «выбрал» Евгения Писарева новым ректором Школы-студии МХАТ: НСН представляет последний выпуск «Вешалки» Михаила Синтина, ушедшего из жизни накануне.
Новый Ефремов: «Несчастья обогащают»
Этот выпуск театрального проекта НСН «Вешалка Синтина» должен был начаться со слов о самых резонансных событиях и главных премьерах этой недели, однако этим планам помешала судьба. Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин (на фото) внезапно заболел и скоропостижно скончался на 51-м году жизни. На этой неделе он планировал посмотреть спектакль одного из своих любимых режиссеров Сергея Женовача «Чеховъ. Ивановъ. Слова. Слова. Слова».
Мы скорбим вместе с родственниками Михаила и представляем последний выпуск «Вешалки Синтина».
***
Самым резонансным театральным событием недели стал показ первого спектакля с Михаилом Ефремовым после освобождения актера из колонии. А вот пауза с назначением ректора Школы студии МХАТ после отказа от этой должности Константина Богомолова затянулась.
Писатель Александр Цыпкин и режиссер Никита Высоцкий рассказали, каким увидели «нового» Ефремова, а телеведущий Михаил Ширвиндт навал имя самого логичного кандидата в ректоры мхатовского вуза.
Со своей стороны, актер Илья Козырев раскрыл секреты премьерного спектакля Николая Рощина «Дон Кихот» в МХТ имени Чехова, в котором сплелись миры Булгакова и Сервантеса.
***
Почти год с момента условно-досрочного освобождения актера Михаила Ефремова весной 2025 года все задавались вопросом: сможет ли он показать былой уровень после 4,5 лет в заключении? Подогрело ажиотажа и то, что все билеты на премьерный спектакль с Ефремовым «Без свидетелей» в постановке Никиты Михалкова разлетелись за четыре часа.
И вот, в Москве прошел закрытый показ спектакля «для своих», завершившийся 10-минутными овациями. В числе «своих» оказался писатель Александр Цыпкин, заявивший, что Ефремов остается «большим актером».
А.ЦЫПКИН: «Он как был большим русским актером, так и остался. Понятно, что возраст приходит, но нельзя сказать, что я что-то такого увидел из серии: «Ах, как он изменился!» Прекрасный спектакль, хорошая игра. Он был прекрасным актером и остался прекрасным актером. Что-то поменялось в его роли в силу возраста, но люди же взрослеют, он не стал от этого инопланетянином. Что касается сравнения спектакля с фильмом «Без свидетелей», они сделали по-другому, но не хуже, это точно. Это интересный вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой. Это нормально, если будут сравнивать. «Чайку» Чехова тоже разные люди ставят, разные актеры играют».
Режиссер Никита Высоцкий, также приглашенный на этот показ, подтвердил, что Ефремов играет не хуже, чем раньше.
Н.ВЫСОЦКИЙ: «Он хорошо играет. Кто захочет, посмотрит, убедится в этом. Он мой друг, я за него рад, что он, спустя многие годы, не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не то, что какой-то авангардный спектакль».
Михаил Синтин называл Михаила Ефремова талантливейшим актером и говорил весной 2025-го, что его пути вряд ли вновь сойдутся с театром «Современник». Так и получилось.
М.СИНТИН: «Михаил Ефремов – талантливейший актер, с которым произошла беда. Актерская профессия уникальна и тем, что любые несчастья обогащают артиста, наполняют его. Все билеты на спектакль с пережившим личную трагедию актером, разлетелись за четыре часа также и потому, что всем интересно, как талант Ефремова заиграет на сцене новыми красками».
«Богомоловская пауза»: Пикассо и Писарев
После ухода 11 февраля Константина Богомолова с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ прошло больше недели, а его преемника так и не назначили, хотя околотеатральные источники обещали назначение нового ректора уже на этой неделе.
В СМИ называли в числе возможных кандидатов имена Сергея Безрукова и Дмитрия Певцова, но они опровергли эту информацию. Теперь говорят о худруке МХТ имени Чехова Константине Хабенском и худруке театра Пушкина Евгении Писареве (на фото).
Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему Писарев подходит на пост ректора больше, чем Хабенский.
М.ШИРВИНДТ: «Фамилии Писарева и Хабенского более логичны, чем предыдущие две, но мой приоритет, конечно же, Женя Писарев, потому что он 25 лет преподает в Школе-студии МХАТ, он мхатовец, он абсолютно по праву, таланту и по умению может быть ректором. Хабенскому это намного труднее, потому что у него, можно сказать, самый главный театр страны под его руководством. Еще взять на себя ректорство, по-моему, неправильно. Так что из этих двух кандидатур я однозначно выбираю Писарева».
Сын легендарного Александра Ширвиндта также объяснил, что было не так с кандидатурой Константина Богомолова.
М.ШИРВИНДТ: «Это был очень плохой вариант не потому, что он не талантлив, но он проповедует совершенно другую школу, другое искусство, а МХАТ – это хрестоматия. Надо сначала закончить Школу-студию МХАТ, а потом уже все, что угодно. Для того, чтобы стать Дали, Пикассо или Ван Гогом, надо в любом случае научиться рисовать домик, а потом уже выбирать себе любое направление. В данном случае Школа-студия МХАТ – это домик, недаром во всем мире котируется система Станиславского. Это и есть Школа-студия МХАТ, это синонимы. Делать из нее какую-то авангардную историю – это абсолютно неправильно и вредно. Богомолов не планировал бы проповедовать классическую мхатовскую школу, не говоря уже от том, что он не смог бы совмещать три руководящих поста, это абсурд полный».
Михаил Синтин хвалил Богомолова за желание реформаторства, однако также говорил, что ему попытались дать для экспериментов не ту площадку.
М.СИНТИН: «Идея назначить Богомолова ответственным за реформу театрального образования была в целом хорошая, но для экспериментов ему отдали Школу-студию МХАТ, где бережно хранят традиции, заложенные самим Станиславским и его учениками. Можно было бы для пробы разрешить Богомолову набрать актерский курс, например, в ГИТИСе или Институте культуры. Многие увидели в назначении Богомолова попытку разрушить всё то, чем гордилась мхатовская школа и её воспитанники».
При этом театральный обозреватель НСН предположил, что новым ректором Школы-студии МХАТ станет Марина Брусникина.
МХТ имени Чехова: Булгаковский «Дон Кихот»
Тем временем ведущие театры продолжают радовать зрителей громкими премьерами. Так, в МХТ имени Чехова представили спектакль Николая Рощина «Дон Кихот», поставленный по пьесе Михаила Булгакова, написанной им по роману Мигеля де Сервантеса. Роли актеров в нем смешались. Это театр в театре.
Исполнитель главной роли Илья Козырев играет режиссера, ставящего спектакль и играющего в нем Дон Кихота.
И.КОЗЫРЕВ: «Это все-таки не какой-то собирательный образ, а вполне конкретный человек, вполне конкретный режиссер со своими мыслями. Здесь будет неверно искать какой-то эквивалент среди современных режиссеров. Как есть персонаж Дон Кихот, так и есть персонаж «режиссер», который пытается построить это спектакль, чтобы найти свое высказывание. Здесь есть и безумие, и попытка творчества. Здесь заложено очень много метафор, каких-то фантазийных вещей. Важно понимать, что это люди современные, не архаичные. Здесь не существует персонажа «прямого» Дон Кихота. И он, и Санчо Панса играют, пытаясь разными способами через себя пробраться к этому материалу. Это очень интересный и нетривиальный подход, как показать внешнюю жизнь театра. Есть «Театральный роман» Булгакова, а здесь какой-то иной способ, мне кажется, он гораздо интереснее. Он оставляет какую-то театральную тайну для зрителя».
Михаил Синтин успел посетить премьеру этого спектакля, сделав интервью с Николаем Рощиным и Ильей Козыревым, однако не успел высказать свое мнение о новом «Дон Кихоте», проиграв в борьбе с ветряными мельницами судьбы...
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходил в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Первый выпуск программы состоялся 4 октября 2024 года.
Идите в театр!
