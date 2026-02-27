СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из российского гражданства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, на этой неделе предприниматель получил официальное подтверждение прекращения гражданства.
Как утверждает собеседник издания, Волож намерен сосредоточиться на развитии нидерландской компании Nebius Group NV. У него сохраняется израильский паспорт. Состояние бизнесмена Bloomberg Billionaires Index оценивает в $3,3 миллиарда.
После начала военной операции на Украине Волож попал под санкции Евросоюза и покинул российскую компанию. В августе 2023 года он публично осудил боевые действия.
Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 миллиарда. На следующий день после закрытия сделки Волож вернулся на пост гендиректора нидерландской структуры, позднее переименованной в Nebius Group. Тогда он заявлял, что не поддерживает связей с Россией, а свой уход из страны и сделку сравнил с «исходом из Египта», передает «Радиоточка НСН».
