СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из российского гражданства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, на этой неделе предприниматель получил официальное подтверждение прекращения гражданства.

Как утверждает собеседник издания, Волож намерен сосредоточиться на развитии нидерландской компании Nebius Group NV. У него сохраняется израильский паспорт. Состояние бизнесмена Bloomberg Billionaires Index оценивает в $3,3 миллиарда.