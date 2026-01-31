В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
В Турции задержаны несколько представителей шоу‑бизнеса по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Расследование ведет Генеральная прокуратура Стамбула, сотрудники которой приняли решение о взятии подозреваемых под стражу.
По информации источника издания, в рамках антинаркотической операции арестованы известные представители развлекательной индустрии, в том числе комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (настоящее имя — Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Фират Яйла и другие. Всего под подозрение попали 11 знаменитостей.
Ранее турецкий актер Джан Яман, известный по главным ролям в сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло», был задержан по подозрению в употреблении наркотических веществ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
- «Хайнань за 200 тысяч»: Россиянам посоветовали «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай
- МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
- В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных
- МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку
- Филипп Янковский призвал разнообразить жанры в современном кино
- Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru