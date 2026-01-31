В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках

Расследование ведет Генеральная прокуратура Стамбула, сотрудники которой приняли решение о взятии подозреваемых под стражу.

По информации источника издания, в рамках антинаркотической операции арестованы известные представители развлекательной индустрии, в том числе комик Хасан Джан Кая, певец Реймен (настоящее имя — Юсуф Акташ), рэпер Эмирхан Чакал, а также Мазлум Актюрк, Мерт Эрен Бюльбюль, Фират Яйла и другие. Всего под подозрение попали 11 знаменитостей.

Ранее турецкий актер Джан Яман, известный по главным ролям в сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко» и «Любовь назло», был задержан по подозрению в употреблении наркотических веществ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

