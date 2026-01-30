«Номер один!»: Безруков о «Золотом орле» сериала «Плевако»
Адвокат Плевако превращал судебные заседания в театр, сказал Сергей Безруков, а Ольга Лерман сравнила свою роль с Анной Карениной.
Народный артист России Сергей Безруков и актриса Ольга Лерман рассказали, чем запомнился им сериал «Плевако», получивший три премии «Золотой орел».
Церемония награждения 24-й Национальной премии «Золотой орел» проходит в пятницу вечером в Москве. «Плевако» признали лучшим проектом онлайн-платформы, кроме того сыгравшие в нем главные роли Безруков и Лерман получили «Орлов», как лучший актер онлайн-сериала и лучшая актриса. На мероприятии присутствует специальный корреспондент НСН. Безруков сравнил Плевако с знаменитыми актерами.
«Сила в правде. Плевако был из таких. Он готовился к защите, но его импровизация, эрудиция – он напоминал актера, который вживается в свою роль, проживает ее абсолютно искренне и общается с аудиторией. Тогда на его выступления в суде сбегалась вся Москва, люди приезжали из других городов. Это был своего рода театр, и ходили на него, как на знаменитого артиста. Он был таким же знаменитым, как сейчас актеры. Его любили, и он действительно был номер один», - подчеркнул актер.
Со своей стороны, Лерман сравнила с Анной Карениной свою героиню, жену промышленника Демидова.
«Мне очень приятно получить награду за "Плевако", потому что для меня это особенная история, и команда у нас собралась особенная. Мне впервые удалось сыграть серьезную героиню, почти Анну Каренину, только она не бросилась под поезд. Мария Демидова была более сильным и здоровым человеком. Какая-то нежная любовь режиссеров оберегала меня и поддерживала, как цветочек. При этом мне очень обидно, что убрали номинацию художника по гриму, потому что это была одна из важнейших историй в нашем особенном проекте. Девочки делали какую-то сказку на сцене, делали из нас и красавиц, и глубоких персонажей», - посетовала собеседница НСН.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ранее рассказал «Радиоточке НСН», как Безруков оценил мюзикл «Ты у меня одна», который идет на сцене Губернского театра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каким продавцам маркетплейсов начислят новый налог
- Путин: Экспорт вооружений РФ за год превысил $15 миллиардов
- «Номер один!»: Безруков о «Золотом орле» сериала «Плевако»
- Путин провел в Москве встречу с секретарем Совбеза Ирана
- Юрист призвал растянуть сделки с недвижимостью на месяц
- Умерла актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина в «Один дома»
- Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника за восемь часов
- СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации США в субботу в Майами
- «Достучаться до детских сердец»: Как решить проблему буллинга в российских школах
- Трамп заявил, что переговоры по Украине близки к результату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru