«Номер один!»: Безруков о «Золотом орле» сериала «Плевако»

Адвокат Плевако превращал судебные заседания в театр, сказал Сергей Безруков, а Ольга Лерман сравнила свою роль с Анной Карениной.

Народный артист России Сергей Безруков и актриса Ольга Лерман рассказали, чем запомнился им сериал «Плевако», получивший три премии «Золотой орел».

Церемония награждения 24-й Национальной премии «Золотой орел» проходит в пятницу вечером в Москве. «Плевако» признали лучшим проектом онлайн-платформы, кроме того сыгравшие в нем главные роли Безруков и Лерман получили «Орлов», как лучший актер онлайн-сериала и лучшая актриса. На мероприятии присутствует специальный корреспондент НСН. Безруков сравнил Плевако с знаменитыми актерами.

Безруков, Урсуляк и «Воздух»: В Москве вручили «Золотого орла»
«Сила в правде. Плевако был из таких. Он готовился к защите, но его импровизация, эрудиция – он напоминал актера, который вживается в свою роль, проживает ее абсолютно искренне и общается с аудиторией. Тогда на его выступления в суде сбегалась вся Москва, люди приезжали из других городов. Это был своего рода театр, и ходили на него, как на знаменитого артиста. Он был таким же знаменитым, как сейчас актеры. Его любили, и он действительно был номер один», - подчеркнул актер.

Со своей стороны, Лерман сравнила с Анной Карениной свою героиню, жену промышленника Демидова.

«Мне очень приятно получить награду за "Плевако", потому что для меня это особенная история, и команда у нас собралась особенная. Мне впервые удалось сыграть серьезную героиню, почти Анну Каренину, только она не бросилась под поезд. Мария Демидова была более сильным и здоровым человеком. Какая-то нежная любовь режиссеров оберегала меня и поддерживала, как цветочек. При этом мне очень обидно, что убрали номинацию художника по гриму, потому что это была одна из важнейших историй в нашем особенном проекте. Девочки делали какую-то сказку на сцене, делали из нас и красавиц, и глубоких персонажей», - посетовала собеседница НСН.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:"золотой Орел"СериалСергей Безруков

