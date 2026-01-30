Народный артист России Сергей Безруков и актриса Ольга Лерман рассказали, чем запомнился им сериал «Плевако», получивший три премии «Золотой орел».

Церемония награждения 24-й Национальной премии «Золотой орел» проходит в пятницу вечером в Москве. «Плевако» признали лучшим проектом онлайн-платформы, кроме того сыгравшие в нем главные роли Безруков и Лерман получили «Орлов», как лучший актер онлайн-сериала и лучшая актриса. На мероприятии присутствует специальный корреспондент НСН. Безруков сравнил Плевако с знаменитыми актерами.