Не только «Август»: Никита Высоцкий о главных событиях 2025 года

Режиссер Никита Высоцкий признался НСН, что «спасает себя» работой, но самые большие радости все равно касаются семьи. 

Режиссер Никита Высоцкий в беседе с НСН подвел творческие и личные итоги года, а также раскрыл некоторые планы на 2026 год.

«Фильм «Август» стал событием года, там вроде насобирали денег много, но я просто доволен тем, что получилось. Это большая работа, в которой было задействовано много людей, включая меня. В моей личной жизни все как-то попроще… Например, я радуюсь, что мой сын, которому шесть с половиной лет, полюбил ходить на футбольные тренировки. Мы его до этого за какие-то коврижки затаскивали, а сейчас пришел молодой тренер, он так втянулся, для меня это главное событие уходящего года. Я смотрю тренировку по камерам, нам туда не разрешают заходить, но я был очень рад», - признался он.
В Новом году Высоцкий готовится завершить сценарий, который «тяжело идет», в целом планирует так же активно работать.

«В 2026 году надо закончить работу, которую я делаю уже два года, сценарий тяжело идет… Надеюсь, посетит меня вдохновение, ангел сядет на плечо. А так я активно работаю: у меня и музей, и студенты, и кино временами. Я верю, что этот год будет рабочим. Для людей моего склада спасение как раз в работе, конечно, еще в семье и друзьях», - добавил режиссер.

Фильм «Август» - военная драма о советских контрразведчиках, снятая по роману «Момент истины» Владимира Богомолова, с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым в главных ролях. Никита Высоцкий выступил в проекте как режиссер совместно с Ильей Лебедевым. Фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей, став одним из лидеров проката 2025 года.

