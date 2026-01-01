Не только «Август»: Никита Высоцкий о главных событиях 2025 года

В Новом году Высоцкий готовится завершить сценарий, который «тяжело идет», в целом планирует так же активно работать.

«В 2026 году надо закончить работу, которую я делаю уже два года, сценарий тяжело идет… Надеюсь, посетит меня вдохновение, ангел сядет на плечо. А так я активно работаю: у меня и музей, и студенты, и кино временами. Я верю, что этот год будет рабочим. Для людей моего склада спасение как раз в работе, конечно, еще в семье и друзьях», - добавил режиссер.

Фильм «Август» - военная драма о советских контрразведчиках, снятая по роману «Момент истины» Владимира Богомолова, с Сергеем Безруковым, Никитой Кологривым и Павлом Табаковым в главных ролях. Никита Высоцкий выступил в проекте как режиссер совместно с Ильей Лебедевым. Фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей, став одним из лидеров проката 2025 года.

