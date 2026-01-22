Сказки, «Оскар» и ИИ: Какую трансформацию прошло кино с 2016 года
В последние годы в России сложился тренд на фильмы-сказки, а за рубежом ставку чаще делали на франшизы, но в 2026 году индустрии остро нужны новые сюжеты, сказала НСН Нина Ромодановская.
С 2016 по 2026 год в мире произошло множество событий, которые повлияли на киноиндустрию. Однако нельзя сказать, что за последние 10 лет кино захватил искусственный интеллект, или масштабные премии, включая «Оскар», стали более политизированными, чем прежде, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени. Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Ромодановская заявила, что за последние 10 лет заметно изменилась технология кинопроизводства и модель киносмотрения. На кинорынке в России также появились лидеры, которые определяют главные содержательные тренды.
«Десять лет – большой период, многое изменилось в культуре и во всех областях нашей жизни. Достаточно вспомнить COVID-19. Такие перемены не могут не отложить отпечаток на кино, как нашем, так и международном. В первую очередь это отразилось на технологии кинопроизводства и изменении модели киносмотрения. Ускорило уход аудитории в онлайн. Что касается содержательной части, на мой взгляд, все развивается логично. В начале десятых годов была перезапущена работа Фонда кино, чтобы развивать отечественный кинематограф. С середины десятых полноценно сложилась система лидеров, которые доминирует на нашем рынке. Именно лидеры диктуют содержательные тренды. Высокобюджетное кино стало по преимуществу «сказочным». Полагаю, 2026 год должен стать переломным для этого тренда. Зритель устал от сказок, и прибыльность этого жанра начнет падать. Некоторые продюсеры уже поняли, что необходимо менять содержательную сторону нашего кино и начали разрабатывать другие сюжеты», - заметила она.
На зарубежное кино, по словам собеседницы НСН, заметное влияние оказала последняя голливудская забастовка сценаристов и актеров, случившаяся в 2023 года.
«Голливудская забастовка сильно повлияла на американский, и, как следствие, на мировой кинематограф. В Голливуде мы наблюдаем переизбыток франшиз, главным образом супергеройских, которые тоже утомляют аудиторию. Далеко не каждый фильм франшизы бывает успешным. Это сигналы индустрии, что нужно разрабатывать новые темы, переходить к каким-то новым сюжетам», - напомнила Ромодановская.
По ее словам, нельзя сказать, что искусственный интеллект сегодня оказывает заметное влияние на кино. Не влияет он пока и на популярность того или иного фильма у аудитории, поскольку в выборе контента зрители больше доверяют друзьям и знакомым.
«Одно десятилетие для технологий – слишком мало. На мой взгляд, искусственный интеллект сегодня недостаточно развит, чтобы захватить кино. Это скорее просто инструмент. В зависимости от того, насколько авторы умеют работать с ним, получается плохое или хорошее кино. Пока ситуации, когда ИИ полностью написал сценарий и снял кино - скорее хайповые истории, не индустриальные, и не системные. Есть проблема переизбытка Telegram-каналов, блогеров. Однако все должно нормализоваться. Десять лет назад высказывались опасения, что кинокритика умрет, ведь поле захватили пользователи -«сами себе критики». Но проблема не актуальна, поскольку кинокритики и блогеры интересны малому числу зрителей. Аудитория опирается на рекомендации друзей. Любой рекомендательный сервис подбирает фильмы по формальным признакам. Только люди, которые хорошо вас знают, могут посоветовать кино, которое вам понравится», - объяснила главный редактор портала «ПрофиСинема».
Помимо прочего последние 10 лет, подчеркнула Ромодановская, не оказали заметного влияния на крупнейшие кинопремии, включая «Оскар» и «Золотой глобус», или главные кинофестивали, поскольку выбор победителей во все временя учитывал политический и социальный контекст.
«Премии всегда были зависимы, опираясь на доминирующие в обществе ценности. Мы помним историю афроамериканской актрисы Хэтти Макдэниел, которая играла Мамушку в «Унесенных ветром» и стала в 1940 обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Из-за сегрегации на церемонии ей даже не разрешили войти в зал, они сидела отдельно от коллег по фильму на специальных местах. Прошло больше 80 лет и ситуация изменилась. Аналогично и на фестивалях выигрывают те фильмы, которые в данный момент оказываются актуальными. Конечно, учитывается и художественное качество. В 2016 были свои проблемы и вопросы, в 2026 они свои. Не могу сказать, что что-то кардинально поменялось и сегодня иной подход», - сказала она.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил «Радиоточке НСН», что за последние 10 лет процесс создания музыки стал заметно проще. Сегодня для этого не нужны никакие музыкальные навыки. Потому в 2026 году производится довольно много низкокачественного и бессмысленного контента.
