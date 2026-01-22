На зарубежное кино, по словам собеседницы НСН, заметное влияние оказала последняя голливудская забастовка сценаристов и актеров, случившаяся в 2023 года.

«Голливудская забастовка сильно повлияла на американский, и, как следствие, на мировой кинематограф. В Голливуде мы наблюдаем переизбыток франшиз, главным образом супергеройских, которые тоже утомляют аудиторию. Далеко не каждый фильм франшизы бывает успешным. Это сигналы индустрии, что нужно разрабатывать новые темы, переходить к каким-то новым сюжетам», - напомнила Ромодановская.

По ее словам, нельзя сказать, что искусственный интеллект сегодня оказывает заметное влияние на кино. Не влияет он пока и на популярность того или иного фильма у аудитории, поскольку в выборе контента зрители больше доверяют друзьям и знакомым.

«Одно десятилетие для технологий – слишком мало. На мой взгляд, искусственный интеллект сегодня недостаточно развит, чтобы захватить кино. Это скорее просто инструмент. В зависимости от того, насколько авторы умеют работать с ним, получается плохое или хорошее кино. Пока ситуации, когда ИИ полностью написал сценарий и снял кино - скорее хайповые истории, не индустриальные, и не системные. Есть проблема переизбытка Telegram-каналов, блогеров. Однако все должно нормализоваться. Десять лет назад высказывались опасения, что кинокритика умрет, ведь поле захватили пользователи -«сами себе критики». Но проблема не актуальна, поскольку кинокритики и блогеры интересны малому числу зрителей. Аудитория опирается на рекомендации друзей. Любой рекомендательный сервис подбирает фильмы по формальным признакам. Только люди, которые хорошо вас знают, могут посоветовать кино, которое вам понравится», - объяснила главный редактор портала «ПрофиСинема».