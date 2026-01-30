«Это ерунда!»: Константин Эрнст защитил Богомолова от нападок «мхатовцев»

Константин Эрнст заявил, что Константин Богомолов в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Табаков.

Режиссера Константин Богомолов является талантливым и эффективным менеджером, качества которого важны для Школы-студии МХАТ, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах церемонии вручения премии «Золотой орел», сообщает специальный корреспондент НСН.

В театральном сообществе уже неделю не утихают бурные споры, связанные с назначением Богомолова и.о.ректора Школы-студии МХАТ. В сети даже появилось анонимное письмо к министру культуры за подписью безымянных «мхатовских выпускников» с просьбой отменить назначение Богомолова, поскольку тот не является носителем мхатовских традиций, бережно хранимых предыдущими ректорами. Эрнст не согласился с этим мнением.

«Чужой среди своих»: Почему назначение Богомолова раскололо театральный мир
«Наивная идея о том, что не учась в Школе-студии МХАТ ты не являешься носителем школы русского психологического театра – это ерунда. Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии, безусловно, важно», - сказал глава Первого канала.

Ранее Богомолова поддержала актриса Софья Эрнст, являющаяся выпускницей Школы-студии МХАТ, напоминает «Радиоточка НСН»

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
