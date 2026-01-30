«Это ерунда!»: Константин Эрнст защитил Богомолова от нападок «мхатовцев»
Константин Эрнст заявил, что Константин Богомолов в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Табаков.
Режиссера Константин Богомолов является талантливым и эффективным менеджером, качества которого важны для Школы-студии МХАТ, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах церемонии вручения премии «Золотой орел», сообщает специальный корреспондент НСН.
В театральном сообществе уже неделю не утихают бурные споры, связанные с назначением Богомолова и.о.ректора Школы-студии МХАТ. В сети даже появилось анонимное письмо к министру культуры за подписью безымянных «мхатовских выпускников» с просьбой отменить назначение Богомолова, поскольку тот не является носителем мхатовских традиций, бережно хранимых предыдущими ректорами. Эрнст не согласился с этим мнением.
«Наивная идея о том, что не учась в Школе-студии МХАТ ты не являешься носителем школы русского психологического театра – это ерунда. Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Павлович Табаков. Он эффективный художественный руководитель и менеджер, что сейчас для Школы-студии, безусловно, важно», - сказал глава Первого канала.
Ранее Богомолова поддержала актриса Софья Эрнст, являющаяся выпускницей Школы-студии МХАТ, напоминает «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС может отказаться от потолка цен на нефть РФ в пользу запрета перевозок
- МИД РФ пообещал учитывать недружественные заявления Японии
- Минобороны расширило список болезней для отказа в контракте при мобилизации
- В МИД РФ заявили, что отказ США продлить ДСНВ не станет катастрофой для России
- Гутерреш заявил, что ООН грозит финансовый коллапс
- Политолог Блохин допустил встречу Путина и Зеленского на нейтральной территории
- «ОАЭ, Египет, Вьетнам»: В какие страны поедут отдыхать россияне на праздниках
- Володин: Депутаты Госдумы настаивают на применении «оружия возмездия»
- В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
- Цены на отдых 23 февраля и 8 марта выросли на 20-50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru