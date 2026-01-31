Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram‑канале о каскадном отключении электроэнергии в украинской энергосети, причиной которого стало технологическое нарушение.
По словам чиновника, инцидент произошел сегодня в 10:42. Одновременно вышли из строя две ключевые линии электропередачи: 400 кВ, связывающая энергосистемы Румынии и Молдовы, и 750 кВ, соединяющая западную и центральную части Украины.
В результате аварии пришлось снизить нагрузку на блоках атомных электростанций. Диспетчеры также ввели аварийные графики отключений в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram‑канале подтвердил, что энергетические службы оперативно реагируют на происшествие и ведут восстановительные работы. Глава государства подчеркнул, что главная задача — в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в энергосистеме.
По данным СМИ, на Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока.
Ранее Мурманск и Североморск из-за отключения ЛЭП вновь оказались частично обесточены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
- Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru