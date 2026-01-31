Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии

По словам чиновника, инцидент произошел сегодня в 10:42. Одновременно вышли из строя две ключевые линии электропередачи: 400 кВ, связывающая энергосистемы Румынии и Молдовы, и 750 кВ, соединяющая западную и центральную части Украины.

В результате аварии пришлось снизить нагрузку на блоках атомных электростанций. Диспетчеры также ввели аварийные графики отключений в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram‑канале подтвердил, что энергетические службы оперативно реагируют на происшествие и ведут восстановительные работы. Глава государства подчеркнул, что главная задача — в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

По данным СМИ, на Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока.

