Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»

Главным триумфатором стала американская драма «Жозефина» режиссёра Бет ди Араужо: картина получила Гран‑при жюри в категории «Американская драма» и приз зрительских симпатий. В центре сюжета драмы — история восьмилетней девочки, которая стала очевидцем изнасилования. Фильм показывает, с какими последствиями сталкиваются её родители. Их роли исполнили Ченнинг Татум и Джемма Чан.



В категории «Мировое драматическое кино» Гран‑при завоевала лента «Стыд и деньги» Висара Морины (Германия, Косово, Словения и др.). Лучшей режиссурой в этой номинации признали фильм «Как развестись во время войны» Андрюса Блазявичюса (Литва, Люксембург, Ирландия, Чехия).



Среди документальных работ Гран‑при в американском сегменте получила картина «Nuisance Bear» (Габриэла Осио Ванден, Джек Уайзман), а в мировом — «To Hold a Mountain» (Биляна Туторова, Петар Гломазич).



В разделе короткометражного кино Гран‑при жюри досталось ленте «Самый крутой спичрайтер» (Бен Праудфут, Стефен Карри). Лучшим американским игровым короткометражным фильмом стала «Актриса в кризисной ситуации» Лили Платт, а лучшим международным — «Джаз Инферно» Уилла Ниавы (Канада).



Также были отмечены и другие работы: например, «Отведи меня домой» Лиз Сарджент получила премию Waldo Salt за лучший сценарий, а «American Pachuco: The Legend of Luis Valdez» Дэвида Альварадо завоевала приз зрительских симпатий в американском документальном кино.

