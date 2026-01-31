Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
На церемонии закрытия кинофестиваля «Сандэнс» назвали основных лауреатов 2026 года. Это последнее проведение фестиваля в Парк‑Сити (штат Юта) — в 2027 году мероприятие переедет в Боулдер (штат Колорадо).
Главным триумфатором стала американская драма «Жозефина» режиссёра Бет ди Араужо: картина получила Гран‑при жюри в категории «Американская драма» и приз зрительских симпатий. В центре сюжета драмы — история восьмилетней девочки, которая стала очевидцем изнасилования. Фильм показывает, с какими последствиями сталкиваются её родители. Их роли исполнили Ченнинг Татум и Джемма Чан.
В категории «Мировое драматическое кино» Гран‑при завоевала лента «Стыд и деньги» Висара Морины (Германия, Косово, Словения и др.). Лучшей режиссурой в этой номинации признали фильм «Как развестись во время войны» Андрюса Блазявичюса (Литва, Люксембург, Ирландия, Чехия).
Среди документальных работ Гран‑при в американском сегменте получила картина «Nuisance Bear» (Габриэла Осио Ванден, Джек Уайзман), а в мировом — «To Hold a Mountain» (Биляна Туторова, Петар Гломазич).
В разделе короткометражного кино Гран‑при жюри досталось ленте «Самый крутой спичрайтер» (Бен Праудфут, Стефен Карри). Лучшим американским игровым короткометражным фильмом стала «Актриса в кризисной ситуации» Лили Платт, а лучшим международным — «Джаз Инферно» Уилла Ниавы (Канада).
Также были отмечены и другие работы: например, «Отведи меня домой» Лиз Сарджент получила премию Waldo Salt за лучший сценарий, а «American Pachuco: The Legend of Luis Valdez» Дэвида Альварадо завоевала приз зрительских симпатий в американском документальном кино.
Ранее народный артист России Сергей Безруков и актриса Ольга Лерман рассказали, чем запомнился им сериал «Плевако», получивший три премии «Золотой орел».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
- «Хайнань за 200 тысяч»: Россиянам посоветовали «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай
- МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
- В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных
- МО: ВС РФ освободили Торецкое и Петровку
- Филипп Янковский призвал разнообразить жанры в современном кино
- Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней
- Маколей Калкин прокомментировал смерть актрисы Кэтрин О’Хары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru