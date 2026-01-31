С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам

С 1 февраля 2026 года в России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 955 тысяч 836 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

Он объяснил, что размер такого пособия зависит от уровня дохода граждан за последние два года и продолжительности декретного отпуска. До этого оно составляло 794 тысячи 355 рублей. При этом отмечается, что, согласно действующему законодательству, при усыновлении ребенка до трех месяцев пособие могут получать как женщины, так и мужчины.