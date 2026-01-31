С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам

С 1 февраля 2026 года в России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 955 тысяч 836 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

Он объяснил, что размер такого пособия зависит от уровня дохода граждан за последние два года и продолжительности декретного отпуска. До этого оно составляло 794 тысячи 355 рублей. При этом отмечается, что, согласно действующему законодательству, при усыновлении ребенка до трех месяцев пособие могут получать как женщины, так и мужчины.

Кроме того, Гиринский рассказал, что, если срок беременности составляет 156 дней с осложнениями, максимальный размер пособия может достигать 1 млн 65 тысяч 74 рубля. При этом, когда декретный отпуск составляет 194 дня, и речь идет о многоплодной беременности, выплата может достигать до 1 млн 324 тысяч 515 рублей.

ФОТО: РИА Новости
