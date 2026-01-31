Стоимость двухнедельного отдыха на китайском острове Хайнань может составить от 200 до 300 тысяч рублей на двоих, при этом выгоднее выбирать «кривые» авиарейсы, объяснил в интервью НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году турпоток россиян на Хайнань увеличился на 40%, а в 2026 году прогнозируется его рост еще на 30%. По словам Арзуманова, при выборе дат отдыха нудно ориентироваться на китайский Новый год.