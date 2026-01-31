У Apple последние годы наметился некий кризис в Китае, но сейчас они смогли его победить, что положительно повлияло на результаты продаж, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Компания Apple сообщила о рекордных продажах и прибыли от продажи iPhone в декабре 2025 года, сообщает The Wall Street Journal. Выручка от продаж iPhone выросла на 23% и составила 85,3 миллиарда долларов. Это позволило Apple зафиксировать квартальные продажи в размере почти 144 миллиардов долларов.

Петухов считает, что успех Apple во многом связан с популярностью iPhone 17.