Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
Семь самых популярных смартфонов в мире - это iPhone, актуальные и прошлогодние, заявил в беседе с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
У Apple последние годы наметился некий кризис в Китае, но сейчас они смогли его победить, что положительно повлияло на результаты продаж, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Компания Apple сообщила о рекордных продажах и прибыли от продажи iPhone в декабре 2025 года, сообщает The Wall Street Journal. Выручка от продаж iPhone выросла на 23% и составила 85,3 миллиарда долларов. Это позволило Apple зафиксировать квартальные продажи в размере почти 144 миллиардов долларов.
Петухов считает, что успех Apple во многом связан с популярностью iPhone 17.
«Революционных прорывов в новом iPhone не было, но линейка достаточно сильная. Успех Apple не вчера появился. Если посмотреть отчеты по самым популярным смартфонам за 2024 год, то 7 позиций будет у iPhone и 3 у Samsung, фактически два бренда делят весь рынок. При том, что у Apple - это флагманские модели, а у Samsung - в основном бюджетные. С 2025-м годом примерно та же самая ситуация, но, из интересного, очень высокую позицию занимает iPhone 17, а он продавался всего три неполных месяца. iPhone 17 сейчас очень популярен, именно он и стал катализатором совершенно рекордного квартала и выручки Apple, несмотря на то, что действительно каких-то вау-историй нет. Базовый iPhone все еще, видимо, интересен, да и Pro и Pro Max серии тоже. Фактически 7 самых популярных смартфонов в мире, - это iPhone, актуальные и прошлогодние», - отметил блогер.
По его словам, на рекордную выручку оказал влияние китайский рынок.
«Очень хорошо себя показал китайский рынок. Там рост продаж составил около 36%. Это очень хороший показатель. У Apple последние годы наметился некий кризис в Китае, но сейчас они смогли его победить, что положительно повлияло на результаты продаж. Что касается российского рынка, то он, наоборот, стагнирует. У нас сейчас люди покупают недорогие смартфоны. Проблема не в том, что iPhone менее популярен, а просто у людей нет денег», - пояснил Петухов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, зачем купил себе новый iPhone, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
- «Хайнань за 200 тысяч»: Россиянам посоветовали «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай
- МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru