Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17

Семь самых популярных смартфонов в мире - это iPhone, актуальные и прошлогодние, заявил в беседе с НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

У Apple последние годы наметился некий кризис в Китае, но сейчас они смогли его победить, что положительно повлияло на результаты продаж, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Компания Apple сообщила о рекордных продажах и прибыли от продажи iPhone в декабре 2025 года, сообщает The Wall Street Journal. Выручка от продаж iPhone выросла на 23% и составила 85,3 миллиарда долларов. Это позволило Apple зафиксировать квартальные продажи в размере почти 144 миллиардов долларов.

Петухов считает, что успех Apple во многом связан с популярностью iPhone 17.

«Революционных прорывов в новом iPhone не было, но линейка достаточно сильная. Успех Apple не вчера появился. Если посмотреть отчеты по самым популярным смартфонам за 2024 год, то 7 позиций будет у iPhone и 3 у Samsung, фактически два бренда делят весь рынок. При том, что у Apple - это флагманские модели, а у Samsung - в основном бюджетные. С 2025-м годом примерно та же самая ситуация, но, из интересного, очень высокую позицию занимает iPhone 17, а он продавался всего три неполных месяца. iPhone 17 сейчас очень популярен, именно он и стал катализатором совершенно рекордного квартала и выручки Apple, несмотря на то, что действительно каких-то вау-историй нет. Базовый iPhone все еще, видимо, интересен, да и Pro и Pro Max серии тоже. Фактически 7 самых популярных смартфонов в мире, - это iPhone, актуальные и прошлогодние», - отметил блогер.

По его словам, на рекордную выручку оказал влияние китайский рынок.

«Очень хорошо себя показал китайский рынок. Там рост продаж составил около 36%. Это очень хороший показатель. У Apple последние годы наметился некий кризис в Китае, но сейчас они смогли его победить, что положительно повлияло на результаты продаж. Что касается российского рынка, то он, наоборот, стагнирует. У нас сейчас люди покупают недорогие смартфоны. Проблема не в том, что iPhone менее популярен, а просто у людей нет денег», - пояснил Петухов.

