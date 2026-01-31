Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
На церемонии вручения кинопремии «Золотой орел» президент Московского международного кинофестиваля, актёр и режиссер Никита Михалков подчеркнул особую ценность награды. На торжественном мероприятии побывал и спецкор НСН.
«Это премия национального кино. Премия народная. Потому что картины, которые получили премии, были лучшими и по зрительскому успеху», - приводит слова Михалкова спецкор НСН.
ХХIV торжественная церемония вручения премии проходила в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
Лауреатом главного приза национальной кинопремии «Золотой орел» стал фильм «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.
На главный приз также претендовали картины «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Фильм «Август» снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».
Ранее народный артист России Сергей Безруков и актриса Ольга Лерман рассказали, чем запомнился им сериал «Плевако», получивший три премии «Золотой орел».
