Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
В 2025 году самая высокая зарплата в российской нефтегазовой отрасли — у бурильщиков: в среднем 179237 рублей в месяц (рост на 42% за год), передает РИА Новости со ссылкой на директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрея Кучеренкова.
На втором месте — геодезисты с предложением в 135312 рублей (+18%), на третьем — горные мастера: 121368 рублей (+12%).
Как пояснил Кучеренков, такие зарплаты обусловлены высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на специалистов.
При этом фактические выплаты могут отличаться: они зависят от длительности вахты (15-90 дней) и конкретных условий работодателя.
Ранее президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заявил НСН, что для основной части рынка труда «тихое увольнение» не является проблемой, оно касается только небольшой части офисных работников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
- Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru