Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

На втором месте — геодезисты с предложением в 135312 рублей (+18%), на третьем — горные мастера: 121368 рублей (+12%).



Как пояснил Кучеренков, такие зарплаты обусловлены высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на специалистов.



При этом фактические выплаты могут отличаться: они зависят от длительности вахты (15-90 дней) и конкретных условий работодателя.

Ранее президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заявил НСН, что для основной части рынка труда «тихое увольнение» не является проблемой, оно касается только небольшой части офисных работников.

