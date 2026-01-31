Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

В 2025 году самая высокая зарплата в российской нефтегазовой отрасли — у бурильщиков: в среднем 179237 рублей в месяц (рост на 42% за год), передает РИА Новости со ссылкой на директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрея Кучеренкова.

Никто не парится: В каких компаниях работникам запрещают курить

На втором месте — геодезисты с предложением в 135312 рублей (+18%), на третьем — горные мастера: 121368 рублей (+12%).

Как пояснил Кучеренков, такие зарплаты обусловлены высокой ответственностью, сложными условиями труда и устойчивым спросом на специалистов.

При этом фактические выплаты могут отличаться: они зависят от длительности вахты (15-90 дней) и конкретных условий работодателя.

Ранее президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заявил НСН, что для основной части рынка труда «тихое увольнение» не является проблемой, оно касается только небольшой части офисных работников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТрудоустройствоРаботаЗарплатыЗарплата

Горячие новости

Все новости

партнеры