Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Правительство РФ утвердило перечень бесплатных обследований для выявления преждевременного старения у граждан, передает РИА Новости.
В рамках диагностики пациенту проведут базовые анализы: клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи и биохимическое исследование крови. При выявлении отклонения биологического возраста от календарного на пять и более лет дополнительно проверят уровень ферритина, С‑реактивного белка, интерлейкина‑6, цинка, магния и фактора некроза опухоли.
Для оценки метаболических процессов исследуют уровень инсулина, глюкозы и гликозилированного гемоглобина (НВА1c). У мужчин проверяют тестостерон, у женщин — эстрадиол. Также анализируют показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления рисков нарушений опорно‑двигательной системы.
Все обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия. Их цель — раннее выявление рисков развития нарушений обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций и психоэмоциональных расстройств.
Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил НСН, что закаливание позволяет повысить иммунитет организма, что является первоочередной профилактикой гриппа и других заболеваний.
