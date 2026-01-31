Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

В рамках диагностики пациенту проведут базовые анализы: клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи и биохимическое исследование крови. При выявлении отклонения биологического возраста от календарного на пять и более лет дополнительно проверят уровень ферритина, С‑реактивного белка, интерлейкина‑6, цинка, магния и фактора некроза опухоли.

Для оценки метаболических процессов исследуют уровень инсулина, глюкозы и гликозилированного гемоглобина (НВА1c). У мужчин проверяют тестостерон, у женщин — эстрадиол. Также анализируют показатели кальция, фосфора и щелочной фосфатазы для раннего выявления рисков нарушений опорно‑двигательной системы.

Все обследования будут проводиться в центрах медицины здорового долголетия. Их цель — раннее выявление рисков развития нарушений обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций и психоэмоциональных расстройств.

