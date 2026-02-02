«Орехи лучше»: Как не навредить здоровью фитнес-батончиками
Елена Силина заявила НСН, что если человеку не хочется разбираться с составом и качеством батончика, то вполне можно заменить его орехами и сухофруктами.
Чтобы фитнес батончики не нанесли вред организму, важно перед их употреблением проконсультироваться с врачом и посмотреть на упаковке состав и сертификацию. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Россиянам порекомендовали заменить протеиновые батончики сухофруктами и орехами, пишет «Говорит Москва» со ссылкой на специалиста по немедикаментозному оздоровлению организма Дарью Чалову. Она отметила, что в них много мальтита, сорбита, эритрита. Такая гремучая смесь компонентов не всегда благоприятна для желудочно-кишечного тракта. Силина заявила, что нет однозначного мнения о пользе и вреде этого продукта.
«Все, что касается батончиков, всевозможных БАДов, то однозначного ответа, вредно или невредно, мы сегодня не имеем. Перед употреблением любых батончиков, будь то протеиновые или с другими наполнителями, всегда нужно смотреть на поставщика, на сертификацию, пробы, испытания и заключения. Только когда это проверено, их действительно можно употреблять. При этом есть достаточно большое количество исследований, как позитивно влияли на организм различные БАДы и батончики, которые употребляли во время занятий спортом. Как только развилась фитнес-отрасль, эти батончики появились в барах фитнес-клубов для сопутствующего позитивного эффекта от тренировочного процесса, в частности, для роста мышечной массы и добора белка. Конечно, перед их приемом надо придерживаться рекомендации врачей и делать регулярные чекапы», - рассказала она.
При этом Силина подтвердила, что при нежелании разбираться с сертификацией и составом баточников их можно заменить сухофруктами и орехами.
«Конечно. В сухофруктах - это калий, магний, а в орехах тоже есть достаточное количество белка. Поэтому орехи и сухофрукты – это хороший источник необходимых компонентов, полезных для здоровья», - подытожила она.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что хлебцы — очень популярная еда среди худеющих, но этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека.
