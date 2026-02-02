«Все, что касается батончиков, всевозможных БАДов, то однозначного ответа, вредно или невредно, мы сегодня не имеем. Перед употреблением любых батончиков, будь то протеиновые или с другими наполнителями, всегда нужно смотреть на поставщика, на сертификацию, пробы, испытания и заключения. Только когда это проверено, их действительно можно употреблять. При этом есть достаточно большое количество исследований, как позитивно влияли на организм различные БАДы и батончики, которые употребляли во время занятий спортом. Как только развилась фитнес-отрасль, эти батончики появились в барах фитнес-клубов для сопутствующего позитивного эффекта от тренировочного процесса, в частности, для роста мышечной массы и добора белка. Конечно, перед их приемом надо придерживаться рекомендации врачей и делать регулярные чекапы», - рассказала она.

При этом Силина подтвердила, что при нежелании разбираться с сертификацией и составом баточников их можно заменить сухофруктами и орехами.

«Конечно. В сухофруктах - это калий, магний, а в орехах тоже есть достаточное количество белка. Поэтому орехи и сухофрукты – это хороший источник необходимых компонентов, полезных для здоровья», - подытожила она.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что хлебцы — очень популярная еда среди худеющих, но этот продукт очень калорийный и может выделять канцерогены, которые опасны для человека.

