Россиянам рассказали, как не стать жертвой скрытой безработицы
Александр Южалин заявил НСН, что работник может обратиться в инспекцию труда, прокуратуру или суд, если его заставляют работать неполный рабочий день в целях экономии.
Работодатель не может перевести сотрудника на неполное рабочее время без согласия работника, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Стремление работодателей удержать работников вызвало рост скрытой безработицы - доля работников в режиме неполного рабочего дня (недели) выросла до 14,4%. Об этом предупредили в Федерации независимых профсоюзов России, передает «Российская газета». Южалин объяснил, что делать в таком случае.
«Соглашусь, что в условиях непростой экономической ситуации, с которой столкнулись многие работодатели, они ищут варианты минимизации затрат. Иногда это нужно сделать хотя бы временно. В части снижения фонда оплаты труда работодатели тоже придумывают что-то. Самая кардинальная мера – сокращение штата, уменьшение численности работников. Еще один вариант – перевод работников на неполное рабочее время. Работники работают меньше, но и заработная плата считается пропорционально отработанному времени. У нас закон предусматривает эту процедуру. Если работник согласен, с ним заключается соглашение. Если работник не согласен, здесь вариант более сложный для работодателя – придется обосновать все причины. Многие работники вынужденно соглашаются на такой вариант, чтобы просто не остаться на улице, без работы», - рассказал он.
Он отметил, что работник должен оценивать свое положение и ситуацию в компании.
«Если работник не подписывает соглашение, а работодатель чем-то угрожает, ущемляет права работника, надо обращаться в государственную инспекцию труда. Второй вариант – это органы прокуратуры. Если работника незаконно уволят, можно обращаться в суд с исковым заявлением. Нужно смотреть по ситуации, работник может отказаться и продолжить работать в привычном режиме. Другой вопрос, что такой отказ может спровоцировать работодателя сократить работника. Финансовые трудности затрагивают многие компании: общественное питание, услуги. В принципе от временных трудностей никто не застрахован», - добавил собеседник НСН.
Менять место работы следует в том случае, если человек не ждет повышения и теряет свои компетенции, если становится заложником токсичной атмосферы, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
