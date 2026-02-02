«Соглашусь, что в условиях непростой экономической ситуации, с которой столкнулись многие работодатели, они ищут варианты минимизации затрат. Иногда это нужно сделать хотя бы временно. В части снижения фонда оплаты труда работодатели тоже придумывают что-то. Самая кардинальная мера – сокращение штата, уменьшение численности работников. Еще один вариант – перевод работников на неполное рабочее время. Работники работают меньше, но и заработная плата считается пропорционально отработанному времени. У нас закон предусматривает эту процедуру. Если работник согласен, с ним заключается соглашение. Если работник не согласен, здесь вариант более сложный для работодателя – придется обосновать все причины. Многие работники вынужденно соглашаются на такой вариант, чтобы просто не остаться на улице, без работы», - рассказал он.

Он отметил, что работник должен оценивать свое положение и ситуацию в компании.

«Если работник не подписывает соглашение, а работодатель чем-то угрожает, ущемляет права работника, надо обращаться в государственную инспекцию труда. Второй вариант – это органы прокуратуры. Если работника незаконно уволят, можно обращаться в суд с исковым заявлением. Нужно смотреть по ситуации, работник может отказаться и продолжить работать в привычном режиме. Другой вопрос, что такой отказ может спровоцировать работодателя сократить работника. Финансовые трудности затрагивают многие компании: общественное питание, услуги. В принципе от временных трудностей никто не застрахован», - добавил собеседник НСН.

Менять место работы следует в том случае, если человек не ждет повышения и теряет свои компетенции, если становится заложником токсичной атмосферы, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.

