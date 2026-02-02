Дипломат раскрыл, кто бросит вызов США по «праву сильного»
Мир уже давно живет по праву сильного, а в ЕС просто сознали реальность, заявил НСН Василий Корчмарь.
В современном мире нет противовеса для США, поэтому они ведут свою политику так, как хотят, а международные организации ничего не могут сделать. В 2026-м году это заметили и в Евросоюзе, рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предположила, что миропорядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией, и на самом деле работало право сильного. Такую идею она озвучила на конференции по безопасности в Осло. Ее слова передает пресс-служба чиновницы. Корчмарь согласился с такой позицией.
«Если в мировой политике у какой-то страны есть право сильного, то оно должно подтверждаться военной мощью, экономикой, политическим влиянием, финансовым влиянием в мире и так далее. Она [Каллас] права, что право – это сила. У любого маленького государства, хоть и у него есть право, нет силы. Поэтому оно может часто оказаться в бесправии перед сильным государством. Для того, чтобы работало любое право – институты ООН, Совет безопасности – необходим противовес. В XX веке такими противовесами были СССР и США. Каллас сегодня не открыла Америку, а подтвердила то, что существовало давно. В колониальные времена Англия, Голландия, Франция завоевывали другие страны и пользовались их богатствами, становились сильней. Государства собирались в блоки, союзы и альянсы всегда и во всех областях мира», — указал он.
Корчмарь также назвал, кто в современном мире использует право сильного.
«Пока этой силой могут воспользоваться США, потому что все позволяют им это делать. У них 320 миллионов населения, есть военная мощь, военные базы за рубежом, мощная экономика. Но есть Индия, Китай — они могут объединиться на общей платформе и противостоять Штатам каким-то образом. А пока каждый сам за себя, все поодиночке, то Вашингтон действует так, как он привык. А все международные организации ждут либо команду “можно”, либо команду “фас”. Они активно действовали тогда, когда это было нужно американцам, а сегодня они потеряли всяческий смысл, потому что США продвигают свои интересы и без их поддержки», — подчеркнул он.
Ранее Корчмарь в эфире НСН посчитал уловкой отдельные переговоры России и Украины с США.
