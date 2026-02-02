В современном мире нет противовеса для США, поэтому они ведут свою политику так, как хотят, а международные организации ничего не могут сделать. В 2026-м году это заметили и в Евросоюзе, рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предположила, что миропорядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией, и на самом деле работало право сильного. Такую идею она озвучила на конференции по безопасности в Осло. Ее слова передает пресс-служба чиновницы. Корчмарь согласился с такой позицией.