Попавшего в ДТП Хинштейна выписали из больницы
2 февраля 202615:05
Попавшего в ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна выписали из больницы. Как пишет RT, об этом заявил глава правительства региона Александр Чепик.
По его словам, губернатор находится дома и работает дистанционно.
«Будем с ним взаимодействовать, чтобы все задачи он помогал нам оперативно решать», - указал чиновник.
Ранее Хинштейн рассказал, что в результате ДТП врачи диагностировали у него переломы бедренной кости, трёх рёбер и двух поперечных отростков позвонка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
