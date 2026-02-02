Попавшего в ДТП Хинштейна выписали из больницы

Попавшего в ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна выписали из больницы. Как пишет RT, об этом заявил глава правительства региона Александр Чепик.

Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП

По его словам, губернатор находится дома и работает дистанционно.

«Будем с ним взаимодействовать, чтобы все задачи он помогал нам оперативно решать», - указал чиновник.

Ранее Хинштейн рассказал, что в результате ДТП врачи диагностировали у него переломы бедренной кости, трёх рёбер и двух поперечных отростков позвонка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЧиновникиДТПКурская ОбластьАлександр Хинштейн

Горячие новости

Все новости

партнеры