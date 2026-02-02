«Скотское отношение»: Почему в полиции годами бесплатно перерабатывают
Если взять дежурную часть, то там люди годами работают 1/2 вместо 1/3 при норме 40 часов в неделю, при этом больше денег они не имеют, заявил НСН Игорь Суслов.
Председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов заявил НСН, что сотрудники уходят из полиции из-за скотского отношения: неоплачиваемых переработок, отсутствия проверок и крошечных зарплат.
Самый большой кадровый дефицит сотрудников наблюдается в патрульно-постовой службе, в подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков, пишет Telegram-канал Baza. Так, по разным данным, из МВД в течение 2025 года ежемесячно увольнялось от 5 тысяч до 8 тысяч сотрудников. Суслов раскрыл масштабы некомплекта.
«ППС говорят, что у них 40% не комплект. Когда я в 1987 году пришел в свой отдел милиции, у нас было 56 сержантов на 50 тысяч населения. Сейчас у нас население выросло где-то до 80 тысяч и больше, а количество сержантского состава сократилось в два раза. И вот эта нехватка – это от штатного количества. А вы посмотрите, если взять по нормам, сколько должно быть сержантов на тысячу населения. Раньше на 1500 человек должен был приходиться один постовой. Постовые - это самая низкооплачиваемая должность в полиции, они получают где-то 50-70 тысяч уже с выслугой, у них сейчас оклад только приближается к 20 тысячам. От оклада идет доплата за звание, за выслугу. Там уже идет надбавка за особые условия, президентская премия и прочее. Однако то, что помимо оклада, не идет в пенсию», - раскрыл он.
При этом Суслов также рассказал, что скотское отношение к сотрудникам начинается еще на этапе приема на работу при прохождении медкомиссии.
«Например, дежурная часть. Там люди работают 1/2, десятилетиями, хотя должны 1/3. По закону о полиции рабочая неделя не должна превышать 40 часов. Там каждую неделю переработки, и их никто не компенсирует. Из-за этого скотского отношения люди и бегут. Я 30 лет отработал, в последние 25 лет службы никто не приезжал проверять, как учитывается переработка, оплачивается ли она. К сотруднику относятся как к скотине: ты должен, а мы тебе ничего не должны. Все начинается еще с врачебной комиссии. У одного недобор по весу, у другого - перебор, а беременных девчонок зачисляют. Человек приходит на медкомиссию, а там очередь, ничего не организовано, ужас какой-то. Уже с этого начинается скотское отношение», - подытожил он.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин говорил НСН, что сотрудники полиции массово увольняются не только из-за низкой заплаты, но и из-за унижений со стороны начальников.
