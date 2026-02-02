ЕС объявил о намерении запретить импорт российской нефти к концу 2027 года

В заявлении говорится, что такой запрет необходим «во избежание существенных рисков для безопасности и энергетической зависимости». Соответствующий законопроект планируется внести «в кратчайшие сроки».

«Комиссия тщательно оценит потенциальное влияние ускоренного прекращения импорта нефти на безопасность поставок, экономику и конкурентоспособность наиболее пострадавших государств-членов», - говорится в сообщении.

Ранее Совет Евросоюза одобрил запрет на импорт российского СПГ и трубопроводного газа. Они вступят в силу с 1 января и с 30 сентября 2027 года, соответственно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

