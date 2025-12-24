В портфолио компании «Водород» множество проектов, включая «Притяжение», «Лед», «Сто лет тому вперед» и не только. В 2025 году компания представила сериалы «Москва слезам не верит. Все только начинается» и «Между нами химия», а 2026 год откроет новой полнометражной премьерой – фильмом «Буратино». Врубель, как продюсер картины, отметил, что творческая команда не боится конкуренции в новогоднем прокате и уже думает о съемках возможного продолжения.

— На ваш продюсерский взгляд нужны ли нам сегодня киноремейки?

— Происходит смена поколений. Предыдущее поколение, к которому я отношу и себя, что-то смотрело и что-то любило. Те, кто сегодня на 20-30 лет младше, смотреть то же самое с гигантской долей вероятности не будут. Очень небольшая доля кино становится классикой, которую пересматривают год за годом, и у нее высокие рейтинги. Когда ты сегодняшним способом рассказываешь классическую советскую, российскую историю или что-то из мировой классики, на мой взгляд, это очень благодарное занятие по отношению к сегодняшнему поколению.

— Сколько лет с выхода фильма, на ваш взгляд, должно пройти, чтобы ремейк был оправдан?

— Мне кажется, должно пройти минимум 20 лет.

— Можно ли назвать вашу новую картину «Буратино» ремейком?

— Сказка Толстого, естественно, является нашей основой. Мы внесли не так много изменений в это произведение, особенно по отношению к героям. Однако важно понимать, что наше кино – оригинальное произведение, основанное на сказке Алексея Толстого. Я бы сказал, что это классическая сказка, рассказанная сегодняшним языком.