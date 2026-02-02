Актер из «Маленькой Веры» Назаров решил лечь на операцию
Народный артист РФ Юрий Назаров рассказал «Газете.Ru», что, по рекомендации врачей, решил лечь на операцию
Актёр, известный по фильмам «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Андрей Рублёв» и другим, отметил, что никаких серьёзных заболеваний у него нет. По его словам, он решил с врачами не спорить.
«Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо», - заключил 88-летний Назаров.
Ранее супруга народного артиста РФ Алексея Серебрякова заявила, что информация о якобы госпитализации актёра не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
