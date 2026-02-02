Актер из «Маленькой Веры» Назаров решил лечь на операцию

Актёр, известный по фильмам «Горячий снег», «Маленькая Вера», «Андрей Рублёв» и другим, отметил, что никаких серьёзных заболеваний у него нет. По его словам, он решил с врачами не спорить.

«Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо», - заключил 88-летний Назаров.

Ранее супруга народного артиста РФ Алексея Серебрякова заявила, что информация о якобы госпитализации актёра не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

