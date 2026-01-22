Фильм представит историю семейной пары на грани развода. В суде Кате (Юлия Хлынина) и Ивану (Александр Петров) сообщают, что по закону невозможно расторгнуть брак без прохождения курса у психотерапевта. Для ускорения развода им предлагают необычный эксперимент - на протяжении месяца с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Бурунов в фильме сыграл начальника главного героя, который сам пытается разобраться в личных отношениях. Актер подчеркнул, что считает обращение к психологу очень цивилизованным подходом к решению проблем.

«Скелеты в шкафу у всех есть. Есть болевые точки, о которых не хочется говорить. Я считаю, что обращаться к психологу – очень цивилизованный подход. Раньше стеснялся этого, думал: «Я мужик, я же справлюсь». Считалось, что обращаться к психологу или психотерапевту – это же постыдная история. У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют отношения, что все надо держать в себе. На самом деле это абсолютно нормально, гигиена мозга, надо ходить. Боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается и превращается в нехорошие моменты жизни. Для себя я решил, что это как образование. Для прокачки своего эмоционального интеллекта это очень хорошо. То, что раньше казалось главным, оказалось второстепенным, а то, что казалось второстепенным, главное и есть», - рассказал он.