Актер Бурунов призвал россиян не бояться ходить к психологу
Сергей Бурунов рассказал НСН, почему обращение к психологу - не постыдная история.
Обращение к психологу не просто помогает разобраться с внутренними проблемами, но и способствует прокачке эмоционального интеллекта, рассказал на светской премьере комедии «Комментируй это» актер Сергей Бурунов. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
Фильм представит историю семейной пары на грани развода. В суде Кате (Юлия Хлынина) и Ивану (Александр Петров) сообщают, что по закону невозможно расторгнуть брак без прохождения курса у психотерапевта. Для ускорения развода им предлагают необычный эксперимент - на протяжении месяца с ними будет жить Комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Бурунов в фильме сыграл начальника главного героя, который сам пытается разобраться в личных отношениях. Актер подчеркнул, что считает обращение к психологу очень цивилизованным подходом к решению проблем.
«Скелеты в шкафу у всех есть. Есть болевые точки, о которых не хочется говорить. Я считаю, что обращаться к психологу – очень цивилизованный подход. Раньше стеснялся этого, думал: «Я мужик, я же справлюсь». Считалось, что обращаться к психологу или психотерапевту – это же постыдная история. У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют отношения, что все надо держать в себе. На самом деле это абсолютно нормально, гигиена мозга, надо ходить. Боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается и превращается в нехорошие моменты жизни. Для себя я решил, что это как образование. Для прокачки своего эмоционального интеллекта это очень хорошо. То, что раньше казалось главным, оказалось второстепенным, а то, что казалось второстепенным, главное и есть», - рассказал он.
В свою очередь режиссер комедии Юлия Трофимова, представляя фильм уже на сцене кинотеатра «Октябрь», сообщила, что идея возникла еще восемь лет назад.
«Идея возникла, как любопытство, что у людей в головах, когда они говорят и делают одно. Я задалась вопросом, что если появится человек или прибор, который мог бы озвучивать то, что думает собеседник. Самое любопытное, наверное, если такой человек возникает в любовных отношениях. Мы хотели, что Александр Петров сыграл комментатора. Прислали ему сценарий, думали, что ему понравится герой, но ему понравилась роль Вани, главного героя. Мы, честно говоря, Ваню не видели сначала в виде Саши, но идея показалась любопытной», - отметила она.
Помимо Сергея Бурунова, Александра Петрова и Юлии Хлыниной в комедии также снимались Ирина Горбачева и Юлия Снигирь. Роль Комментатора воплотил Тихон Жизневский. Увидеть фильм на большом экране можно будет с 29 января.
Ранее актер и продюсер Александр Златопольский рассказал «Радиоточке НСН», что семейная комедия может стать новым трендом проката, придя на смену сказкам. Он также заметил, что сегодня продолжаются эксперименты и креатив внутри жанра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве отменили запланированный на март концерт Долиной
- Актер Бурунов призвал россиян не бояться ходить к психологу
- Экс-глава совета директоров «Локомотива» признал вину по делу о заказном убийстве
- Премьер-министр Бельгии исключил экспроприацию российских активов
- Врач рассказал, как не заразиться ОРВИ и гриппом с осложнениями
- Уиткофф: Время завершить конфликт на Украине
- Задержан министр транспорта Краснодарского края Переверзев
- СМИ: В Татарстане подросток с ножом ранил охранницу в лицее
- «Совет мира» Трампа вызвал недовольство в Европе и интерес в Азии
- Генконсульство РФ подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело пловца Свечникова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru