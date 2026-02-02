«Горничной» с откровенной Сидни Суини предрекли миллиард в российском прокате
У «Горничной» очень хороший «сарафан» по миру, сказал НСН Роман Исаев.
Американский психологический триллер «Горничная» режиссера Пола Фига может заработать миллиард рублей в российском прокате, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«Горничная» с Сидни Суини вновь заняла первое место в кинопрокате России и СНГ, заработав 199 миллионов рублей за прошедшие выходные (с 29 января по 1 февраля), сообщил портал Kinobusiness. Исаев объяснил успех триллера в том числе большим числом молодежи в кинотеатрах.
«В январе в кинотеатры ходит молодежная аудитория 20+. Сейчас потрясающе "работает" "Горничная", которая показывает динамику от уикенда к уикенду практически без падения. Это прямой показатель того, что молодая аудитория в кинотеатрах есть, она хочет идти смотреть то кино, которое ей интересно. У "Горничной" очень хороший "сарафан" по миру, достойные результаты. Сама картина получилась очень качественной, яркой, с двумя молодыми харизматичными звездами в главных ролях. Также напоминаю, что крупные мейджоры ушли из России. Поэтому "Горничная", как и хиты прошлых лет по типу фильма по вселенной Джона Уика "Балерина" или "Субстанции", собирает больше в официальном прокате, чем могла бы, если бы Голливуд был бы у нас. Работает все это вместе вкупе с тем, что аудитория соскучилась по крупному зарубежному кино», — сказал собеседник НСН.
По его словам, эксперты ожидали, что «Горничная» соберет 200-400 миллионов рублей в прокате.
«Мы видели, как потрясающе отработала осенью "Иллюзия обмана" и собрала беспрецедентные цифры — 1,9 миллиарда. Сейчас идет следующая волна на большом, ярком, заметном фильме. Цифры, которые мы видим, двигают "Горничную" к миллиардной отметке, что, конечно, для подобного фильма является просто беспрецедентным достижением. Ожидания от фильма у индустрии были хорошие, но в диапазоне 200-400 миллионов. Эти ожидания уже превышены в два раза», — отметил Исаев.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил НСН, что фильмы должны нести просветительский смысл, поэтому нет ничего страшного в том, что из кинолент вырезают эротические сцены.
