В 2026 году ожидается ослабление курса российской валюты до 90 рублей за доллар, заявил в интервью НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Издание РБК ранее сообщило со ссылкой на исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ, что топ-менеджеры крупнейших российских компания ждут к концу года курс 94 рубля за доллар при том, что на сегодняшний день официальный курс ЦБ составляет 75 рублей за доллар США. Кабаков объяснил, что на самом деле будет с рублем.