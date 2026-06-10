Звезда сериала «Ландыши» заявила, что не хочет играть поверхностных дурочек
Звезда сериала «Ландыши» актриса Ника Здорик в беседе с NEWS.ru призналась, что ей неинтересно сниматься в триллерах или боевиках, а также играть «поверхностных дурочек».
По её словам, она желает «хотя бы на чуть-чуть попробовать вылечить души людей».
Здорик рассказала, что в настоящее время участвует в сериале «Югославия», где ей досталась роль сербской журналистки.
«Для меня эта работа — про смену образа. Но все-таки моя душа принадлежит мелодраме», - заключила артистка.
Ранее звезда «Ландышей» актёр Денис Степанов заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект привнесёт в кино и театр новые форматы, но не сможет полноценно заменить живого артиста.
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