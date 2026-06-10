Звезда сериала «Ландыши» заявила, что не хочет играть поверхностных дурочек

По её словам, она желает «хотя бы на чуть-чуть попробовать вылечить души людей».

Здорик рассказала, что в настоящее время участвует в сериале «Югославия», где ей досталась роль сербской журналистки.

«Для меня эта работа — про смену образа. Но все-таки моя душа принадлежит мелодраме», - заключила артистка.

Ранее звезда «Ландышей» актёр Денис Степанов заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект привнесёт в кино и театр новые форматы, но не сможет полноценно заменить живого артиста.

