Трамп заявил, что Иран затянул переговоры по мирной сделке с США

Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

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По его словам, теперь Тегерану придётся за это заплатить.

«Сделка была бы для них великолепной... теперь им придётся заплатить», - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также указал, что «вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПолитикаИранСШАДональд Трамп

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