Трамп заявил, что Иран затянул переговоры по мирной сделке с США

По его словам, теперь Тегерану придётся за это заплатить.

«Сделка была бы для них великолепной... теперь им придётся заплатить», - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также указал, что «вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

