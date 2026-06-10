Трамп заявил, что Иран затянул переговоры по мирной сделке с США
10 июня 202615:09
Алексей Филимонов
Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, теперь Тегерану придётся за это заплатить.
«Сделка была бы для них великолепной... теперь им придётся заплатить», - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома также указал, что «вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану».
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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