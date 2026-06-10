Стубб: На переговорах с РФ Европу должны представлять Франция, ФРГ и Британия

При этом политик отметил, что не считает себя подходящим кандидатом на роль переговорщика.

«Важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Британия», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз пока далёк от готовности быть посредником по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».