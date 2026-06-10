Стубб: На переговорах с РФ Европу должны представлять Франция, ФРГ и Британия
Президент Финляндии Александр Александер Стубб в очередной раз заявил, что Европе давно пора установить контакт с руководством России и президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
При этом политик отметил, что не считает себя подходящим кандидатом на роль переговорщика.
«Важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Британия», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз пока далёк от готовности быть посредником по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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