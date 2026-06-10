Стубб: На переговорах с РФ Европу должны представлять Франция, ФРГ и Британия

Президент Финляндии Александр Александер Стубб в очередной раз заявил, что Европе давно пора установить контакт с руководством России и президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Песков: Русские готовы к разговору с Европой

При этом политик отметил, что не считает себя подходящим кандидатом на роль переговорщика.

«Важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, такие как Франция, Германия и Британия», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз пока далёк от готовности быть посредником по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаРоссияПереговорыФинляндия

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