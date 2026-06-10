Солист «Дискотеки Аварии» Серов отверг обвинения в «неподобающих телодвижениях»

После концерта группы в Иркутске в соцсетях стали появлятся негативные комментарии. Их авторы, в частности, указали на «неподобающие телодвижения» Серова. Также они отметили, что на шоу присутствовали дети, стоя на сцене перед которыми не следует «трахать куртку».

Наиболее недовольные комментаторы призвали даже «отменить» группу. В ответ Серов предложил «сразу расстреливать», добавив, что авторы подобных заявлений «вычленили один момент из концерта».

«Надо смотреть весь концерт. У нас... за 20 лет один и тот же... так же я раздеваюсь, так же я разбиваю гитару... Кто-то придумал, у кого-то больное восприятие мира, на мой взгляд, вот и всё», - сказал певец.

Серов добавил, что призывы «отменить» — это очень субъективное мнение, тогда как большинство жителей Иркутска «были счастливы и довольны».

Ранее в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске были отмененны концерты украинской и российской певицы Ани Лорак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

