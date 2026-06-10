Поргина назвала несправедливой инициативу по лишению званий Ахеджаковой
Общественники, призывающие лишить народную артистку РФ Лию Ахеджакову званий и имущества, поступают несправедливо. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила заслуженная артистка России Людмила Поргина.
С требованием проверить деятельность Ахеджаковой в Генпрокуратуру РФ обратился председатель Совета отцов РФ Андрей Згонников, который считает, что её нужно признать иноагентом, лишить званий и национализировать имущество.
Вдова Николая Караченцова отметила, что Ахеджакова всё заработала своей упорной работой. А отъезд из России - не повод перечеркивать все заслуги перед страной.
«Ей хотят приписать, что она равнодушна к России, что уехала из страны. Но она же не читает лекции, что Россия — вампир? Нет! Она просто выступает», — указала Поргина.
Артистка добавила, что авторы подобных инициатив «не знают, что такое актерская профессия».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой возбудить против Ахеджаковой уголовное дело по статье о госизмене, пишут «Известия».
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