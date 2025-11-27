Участие Шамана в «Интервидении» подняло его ценник на корпоративах

Каждое событие работает в плюс для артиста, заявил в пресс-центре НСН Павел Рудченко.

Участие Шамана в «Интервидении» подняло ценник на его новогоднее выступление, но доходы выросли не только у него, заявил в пресс-центре НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Декабрь у артистов — самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Каждый год спрос на артистов в декабре превышает предложение, поэтому даже известные компании бронируют выступления за несколько месяцев. С начала месяца никто не делает скидок – наоборот, с приближением 31 декабря цены растут на 20–30%. Рудченко отметил, что на Шамана еще и повлияло участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который прошел в Москве 20 сентября.

«Веселят сообщения СМИ»: Как Кадышева выбирает корпоративы
«Команда Шамана могла добавить пару миллионов к своему райдеру из-за “Интервидения”, но сейчас у всех выросли гонорары. Одной из самых высокооплачиваемых артисток является Надежда Кадышева — ее ценник вырос в несколько десятков раз. Катя Лель подняла цену из-за популярности ее песни в коротких видео, Татьяна Буланова тоже стала востребована после завирусившегося ролика с подтанцовкой. Вторая волна популярности привела к тому, что их выступления стали стоить дороже. Это естественно, потому что пока есть возможность, надо зарабатывать», — отметил он.

Ранее Рудченко предсказал Долиной падение доходов в 2026 в пресс-центре НСН.

ФОТО: ТАСС/Шарифулин Валерий
