Участие Шамана в «Интервидении» подняло его ценник на корпоративах
Каждое событие работает в плюс для артиста, заявил в пресс-центре НСН Павел Рудченко.
Участие Шамана в «Интервидении» подняло ценник на его новогоднее выступление, но доходы выросли не только у него, заявил в пресс-центре НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
Декабрь у артистов — самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Каждый год спрос на артистов в декабре превышает предложение, поэтому даже известные компании бронируют выступления за несколько месяцев. С начала месяца никто не делает скидок – наоборот, с приближением 31 декабря цены растут на 20–30%. Рудченко отметил, что на Шамана еще и повлияло участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который прошел в Москве 20 сентября.
«Команда Шамана могла добавить пару миллионов к своему райдеру из-за “Интервидения”, но сейчас у всех выросли гонорары. Одной из самых высокооплачиваемых артисток является Надежда Кадышева — ее ценник вырос в несколько десятков раз. Катя Лель подняла цену из-за популярности ее песни в коротких видео, Татьяна Буланова тоже стала востребована после завирусившегося ролика с подтанцовкой. Вторая волна популярности привела к тому, что их выступления стали стоить дороже. Это естественно, потому что пока есть возможность, надо зарабатывать», — отметил он.
Ранее Рудченко предсказал Долиной падение доходов в 2026 в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Без ошибок не получится: Как банки проверяют подозрительные операции
- «Не бьет по карману»: Скандал с Дибровым не повредил его репутации
- Путин: Россия ждет делегацию США на следующей неделе
- Досадно, но ладно: Кому продадут российскую рыбу вместо Южной Кореи
- Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии
- Центробанк РФ поддержал скидки на маркетплейсах, но с условием
- Участие Шамана в «Интервидении» подняло его ценник на корпоративах
- Джакарта стала самым густонаселенным городом в мире
- Стипендию имени Менделеева введут в РФ для студентов и аспирантов
- «Осадочек остался»: Продюсер Рудченко предрек Долиной снижение гонораров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru