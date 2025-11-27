Участие Шамана в «Интервидении» подняло ценник на его новогоднее выступление, но доходы выросли не только у него, заявил в пресс-центре НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.



Декабрь у артистов — самый прибыльный сезон: частные вечеринки, корпоративы, выступления в ресторанах и клубах. Каждый год спрос на артистов в декабре превышает предложение, поэтому даже известные компании бронируют выступления за несколько месяцев. С начала месяца никто не делает скидок – наоборот, с приближением 31 декабря цены растут на 20–30%. Рудченко отметил, что на Шамана еще и повлияло участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который прошел в Москве 20 сентября.