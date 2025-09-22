Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана
«Интервидение» было реализовано как обычный музыкальный конкурс, сказал в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН обрушился с критикой на режиссера номера певца Шамана (Ярослава Дронова), представляющего Россию на конкурсе «Интервидение».
«Интервидение» прошло в Москве 20 сентября. Российский исполнитель Шаман после своего выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Шаман аргументировал свое решение тем, что выступление вне конкура – это жест гостеприимства и широты русской души. Пригожин выразил недовольство номером российского певца.
«Я соглашусь с Максимом Фадеевым. Зачем Шаман летал с такой песней? Режиссеру надо руки отбить. Как можно петь такую песню живьем и летать? Надо же хоть как-то понимать, слушать текст», — сказал собеседник НСН.
По его словам, «Интервидение» было реализовано как обычный музыкальный конкурс.
«Я знаю, как должны делаться такие шоу. На начальном этапе я видел, как все делается неправильно. Я пытался намекнуть на то, чтобы меня пригласили подсказать, помочь. Не за деньги, бесплатно! Я люблю свою страну и хочу, чтобы мы выглядели достойно в глазах мировой общественности. Я хочу, чтобы мы показали миру, что мы - лучшие. Я не считаю, что мы показали уровень. Это было сделано как обычный музыкальный конкурс», — подчеркнул продюсер.
Бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков, в свою очередь, заявил НСН, что в России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия готова ответить на военные угрозы силой
- Двое детей пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Марионетка и гигант: Почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения»
- Продюсер Сандлер назвал «Интервидение» переломным моментом в шоу-бизнесе
- Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ
- Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана
- Спрос на ипотеку в Москве назвали полуживым
- «Нужны два монстра»: В авиаотрасли призвали открыть аэропорты Ростова и Симферополя
- Россиянам назвали причины рекордного долголетия японцев
- Шанс на счастье: Героини сериала «Москва слезам не верит» вдохновили женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru