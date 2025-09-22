Пригожин призвал «отбить руки» постановщику выступления Шамана

«Интервидение» было реализовано как обычный музыкальный конкурс, сказал в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН обрушился с критикой на режиссера номера певца Шамана (Ярослава Дронова), представляющего Россию на конкурсе «Интервидение».

«Интервидение» прошло в Москве 20 сентября. Российский исполнитель Шаман после своего выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе продюсера и композитора Максима Фадеева. Шаман аргументировал свое решение тем, что выступление вне конкура – это жест гостеприимства и широты русской души. Пригожин выразил недовольство номером российского певца.

«Я соглашусь с Максимом Фадеевым. Зачем Шаман летал с такой песней? Режиссеру надо руки отбить. Как можно петь такую песню живьем и летать? Надо же хоть как-то понимать, слушать текст», — сказал собеседник НСН.
По его словам, «Интервидение» было реализовано как обычный музыкальный конкурс.

«Я знаю, как должны делаться такие шоу. На начальном этапе я видел, как все делается неправильно. Я пытался намекнуть на то, чтобы меня пригласили подсказать, помочь. Не за деньги, бесплатно! Я люблю свою страну и хочу, чтобы мы выглядели достойно в глазах мировой общественности. Я хочу, чтобы мы показали миру, что мы - лучшие. Я не считаю, что мы показали уровень. Это было сделано как обычный музыкальный конкурс», — подчеркнул продюсер.

Бывший продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков, в свою очередь, заявил НСН, что в России огромное количество талантливых организаторов, продюсеров и музыкантов, но конкурс «Интервидение» был создан из «ничего», поэтому вышло неорганично.

