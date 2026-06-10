Долина заявила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников

Она отметила, что не располагает «четырьмя жизнями» на подобную судебную тяжбу.

«Во-первых, это уже не 176 млн рублей, а 113 млн... Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были», - указала певица.

Ранее Долина подала иск в Лефортовский суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 млн рублей против четырёх осужденных за мошенничество с её квартирой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

