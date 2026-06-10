Лавров: РФ должна убедиться в серьезности предложений Евросоюза о переговорах
Россия должна убедится в серьёзности намерений Евросоюза насчёт переговоров. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, до тех пор подобные идеи следует «пропускать мимо ушей».
«С точки зрения практической перспективы», - отметил министр.
Он также добавил, что послы Великобритании, Франции, Германии просят о встрече с одним из его заместителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы больше предпочитают концентрироваться на продолжении конфликта, а не на мирных переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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