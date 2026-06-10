Лавров: РФ должна убедиться в серьезности предложений Евросоюза о переговорах

Россия должна убедится в серьёзности намерений Евросоюза насчёт переговоров. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, до тех пор подобные идеи следует «пропускать мимо ушей».

«С точки зрения практической перспективы», - отметил министр.

Он также добавил, что послы Великобритании, Франции, Германии просят о встрече с одним из его заместителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы больше предпочитают концентрироваться на продолжении конфликта, а не на мирных переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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