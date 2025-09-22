Марионетка и гигант: Почему номер Шамана не поняли зрители «Интервидения»
Денис Ступников заявил НСН, что в выступлении Шамана на «Интервидении» не было той искренности и патриотичности, за которые он стал любимцем публики.
Шаман на «Интервидении» показал себя не в том ампула, за которое его полюбили люди, к тому же его номер был неудачно реализован, из-за чего зрители не понял посыл. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» сообщили, что трансляция была доступна 4 миллиардам зрителей по всему миру. При этом, как пишут китайские СМИ, мероприятие не вызвало большого интереса в Китае. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе, продюсера и композитора Максима Фадеева. Ступников отметил, что поведение певца действительно вызывало вопросы.
«Поступок Шамана называют великодушным, хотя с этим можно поспорить. Назвался груздем - полезай в кузов. Человек, представляя Россию, должен был идти до конца. Возникает закономерной вопрос, а что это было? У меня три варианта: либо Шаман просто увидел, что он на голову выше остальных соперников, и решил дать им дорогу, второе – наоборот, испугался, что вряд ли, но не исключено. И третье – это была такая яркая пиар-акция, которая поспособствовала привлечению внимания как к конкурсу, так и к его творчеству. Вот эта цель была более чем достигнута. Но тут возникает вопрос, насколько этот шаг чистоплотный. Дело в том, что люди его оценили и полюбили за душевность и искренность, за любовь к Отечеству. На мой взгляд, это не прослеживалось в его номере на «Интервидении»», - рассказал он.
По словам Ступникова, номер Шамана был проигрышным за счет того, что не все зрители поняли посыл, а вот перфоманс победителя - вьетнамца Дук Фука как раз наоборот был зрелищным, смысловым и понятным даже с дальних рядов.
«Песня Шамана терялась из-за компьютеризированной гигантомании его номера. Мы видели такую жалкую, потерявшуюся марионеточку певца Шамана среди цифровых, бездушных декораций. Хотя песня Фадеева очень подходит для таких конкурсов и раскрывала вокальные данные певца. Я посыл этого номера, конечно, прочитал. Но увидели ли это зрители в зале? Те, кто сидели на дальних рядах, не увидели этой настоящей девушки, к которой в конце спустился Шаман. Соответственно, номер неудачный, и он потерялся. Видимо, поэтому победил вьетнамский представитель. В его номере разыгралась яркая битва с цифровой реальностью - там его защищают семь самураев, и, я думаю, эта героическая оборона нашла отклик у зрителей. Действительно, номер выделяется. Поэтому, ставя номер в Live Arena, нужно было обязательно учитывать видимость со всех мест. Я смотрел в интернете ролик вьетнамца с дальних трибун, и там все видно, концепция номера ясна. И песня сильная. Видно, что зал его хорошо принял» - отметил Ступников.
При этом собеседник НСН выразил уверенность, что у конкурса «Интервидение» есть будущее.
«Будущее, конечно, есть, потому что мы видели, что за достаточно короткое время этот конкурс был подготовлен и проведен на высоком уровне. Привлечены участники из максимально возможного в нашем случае количества стран», - подытожил он.
Ранее генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин заявил в пресс-центре НСН, что Шаман выглядел очень достойно на фоне всех конкурсантов «Интервидения», а главной победой России на конкурсе стало то, что в столицу приехали артисты со всего мира.
