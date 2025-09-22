Шаман на «Интервидении» показал себя не в том ампула, за которое его полюбили люди, к тому же его номер был неудачно реализован, из-за чего зрители не понял посыл. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» сообщили, что трансляция была доступна 4 миллиардам зрителей по всему миру. При этом, как пишут китайские СМИ, мероприятие не вызвало большого интереса в Китае. Российский исполнитель Шаман (Ярослав Дронов) после выступления отказался от оценок, чем вызвал недоумение автора его песни на конкурсе, продюсера и композитора Максима Фадеева. Ступников отметил, что поведение певца действительно вызывало вопросы.

«Поступок Шамана называют великодушным, хотя с этим можно поспорить. Назвался груздем - полезай в кузов. Человек, представляя Россию, должен был идти до конца. Возникает закономерной вопрос, а что это было? У меня три варианта: либо Шаман просто увидел, что он на голову выше остальных соперников, и решил дать им дорогу, второе – наоборот, испугался, что вряд ли, но не исключено. И третье – это была такая яркая пиар-акция, которая поспособствовала привлечению внимания как к конкурсу, так и к его творчеству. Вот эта цель была более чем достигнута. Но тут возникает вопрос, насколько этот шаг чистоплотный. Дело в том, что люди его оценили и полюбили за душевность и искренность, за любовь к Отечеству. На мой взгляд, это не прослеживалось в его номере на «Интервидении»», - рассказал он.