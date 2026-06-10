Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом со ссылкой на Театр российской армии, в котором служила актриса, сообщает RT.

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«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», - отметили в Театре.

Уточняется, что причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. Также в Театре рассказали, что 20 июля актрисе должно было исполниться 85 лет.

Ранее в возрасте 75 лет умер российский телеведущий Владимир Молчанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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