«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Игра, прошедшая в Ярославле, завершилась победой хозяев со счётом 3:1. У ярославского клуба отличились Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрэз, у казанцев - Митчелл Миллер.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Локомотива». Второй матч также пройдёт в Ярославле 13 мая, затем команды сыграют в Казани 15 и 17 мая.

Ранее голкипер хоккейного клуба «Металлург» Илья Набоков объявил об уходе из магнитогорского клуба после проигранной «Ак Барсу» полуфингальной серии плей-офф, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

